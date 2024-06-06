Блокада границы на пункте пропуска «Рава-Русская — Гребенное» продлится до 00:00 7 июня, сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
Блокада границы: Польские фермеры продлили до 7 июня
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Блокировка границы
По информации, полученной от польской стороны, блокада движения на ЧП «Гребенное» продлится до 00:00 7 июня по киевскому времени.
Протестующие продолжают не пропускать грузовики на выезд из Украины.
Что требуют фермеры
Среди основных требований фермеров — уменьшение ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины и отмена ряда положений программы ЕС «Зеленый курс».
Источник: Минфин
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