Блокада границы: Польские фермеры продлили до 7 июня

Блокада границы на пункте пропуска «Рава-Русская — Гребенное» продлится до 00:00 7 июня, сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

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Блокировка границы

По информации, полученной от польской стороны, блокада движения на ЧП «Гребенное» продлится до 00:00 7 июня по киевскому времени.

Протестующие продолжают не пропускать грузовики на выезд из Украины.

Что требуют фермеры

Среди основных требований фермеров — уменьшение ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины и отмена ряда положений программы ЕС «Зеленый курс».