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6 июня 2024, 19:01 Читати українською

Ирландия запретила въезд украинцам без действующих биометрических паспортов

С 5 июня 2024 украинцы без действительного биометрического паспорта не смогут въехать в Ирландию. При этом безвизовый въезд для украинцев продолжает действовать как раньше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства юстиции Ирландии и Shengen news.

С 5 июня 2024 украинцы без действительного биометрического паспорта не смогут въехать в Ирландию.
Фото:depositphotos

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Что известно

Начиная с 5 июня 2024, украинцы без действительного биометрического паспорта не смогут въехать в Ирландию. Для этого им потребуется действительный биометрический паспорт.

До этого момента после вторжения россии в Украину украинцам разрешали въезжать в Ирландию с просроченными биометрическими паспортами или внутренними паспортами, однако теперь страна отменила такие временные меры.

«С 5 июня гражданам Украины в соответствии с разделом 4 Закона об иммиграции 2004 года для въезда в государство требуется действительный биометрический паспорт. Для текущих бенефициаров временной защиты в Ирландии важно знать об этом требовании, если планируют временно уехать из страны», — говорится в заявлении.

Читайте: Ирландия сократит выплаты для беженцев из Украины

Приостановление требования биометрических паспортов для граждан Украины было согласовано с практикой других государств-членов Европейского Союза в соответствии с указаниями Комиссии Е С, пояснили в министерстве.

«Ситуация изменилась после начала войны, потому важно перейти от экстренного реагирования к более устойчивому», — уточнили в ведомстве.

В Минюсте подчеркнули, что большинство граждан Украины, которые едут в Ирландию, имеют действительные биометрические паспорта, поэтому новые изменения не запретят им въезд. Безвизовый въезд для украинцев продолжает действовать.

Власти Ирландии также пояснили, что бенефициары временной защиты в Ирландии не потеряют защиту, если без действительного биометрического паспорта, однако им понадобится действительный биометрический паспорт для повторного въезда в Ирландию, если они планируют путешествовать за пределами страны.

В сентябре прошлого года Ирландия заняла третье место среди стран ЕС по количеству новых прибывших украинцев, которые ищут международную защиту из-за вторжения россии.

Источник: Минфин
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