Бернар Арно снова обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком мира

Бернар Арно, французский миллиардер и генеральный директор конгломерата роскоши LVMH, обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком мира после того, как акции его компании выросли почти на 1,5% на торгах в Европе. Об этом сообщает издание Forbes.

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Как выросло состояние

«С состоянием в $210,1 миллиарда Арно обогнал генерального директора Tesla, чье состояние составляет $208,6 миллиарда», — пишет издание.

В четверг состояние Арно выросло на $7,7 млрд, а акции LVMH подскочили на 1,45% до $830.

«5.5%. Именно на столько выросли акции LVMH с начала года. Для сравнения, акции Tesla, составляющие около трети состояния Маска, упали почти на 30% с начала 2024 года», — отметил Forbes.

Отвоевав у основателя Amazon Джеффа Безоса второе место в мае, Маск обошел Арно позже того же месяца после того, как его стартап в сфере искусственного интеллекта xAI привлек $6 миллиардов при предварительной оценке в $18 миллиардов.

После последнего раунда финансирования, по оценкам Forbes, доля Маска в xAI составляет $14,4 миллиарда.