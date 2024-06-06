В мае украинский автопарк пополнили более 19,3 тыс. подержанных авто

За май 2024 года украинский автопарк пополнили более 19,3 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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Рост спроса

Отмечается, что по сравнению с маем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 26%. В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 2%.



Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 49%. За ними следуют:

дизельные — 23%;

электромобили — 17%;

авто с ГБО — 6%;

гибриды — 5%.

Лидером регистраций среди ввозимых подержанных авто остается Volkswagen Golf.

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Топ-10 самых популярных подержанных авто

Так, в десятку самых популярных моделей луны вошли:

Volkswagen Golf — 1049 авто;

Renault Megane — 806 автомобилей;

Skoda Octavia — 640;

Volkswagen Passat — 569;

Volkswagen Tiguan — 552;

Nissan Leaf — 492;

Nissan Rogue — 482;

Audi Q5 — 457;

Tesla Model 3 — 404;

Audi A4 — 397 автомобилей.

Какой возраст авто

Средний возраст подержанных машин, перешедших в мае на украинские номера, составляет 9 лет.