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6 июня 2024, 14:27 Читати українською

В мае украинский автопарк пополнили более 19,3 тыс. подержанных авто

За май 2024 года украинский автопарк пополнили более 19,3 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».

За май 2024 года украинский автопарк пополнили более 19,3 тыс.
Фото:depositphotos

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Рост спроса

Отмечается, что по сравнению с маем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 26%. В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 2%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 49%. За ними следуют:

  • дизельные — 23%;
  • электромобили — 17%;
  • авто с ГБО — 6%;
  • гибриды — 5%.

Лидером регистраций среди ввозимых подержанных авто остается Volkswagen Golf.

Читайте: В 2024 году украинцы ввезли на 21% больше авто. Какие марки пользуются наибольшей популярностью

Топ-10 самых популярных подержанных авто

Так, в десятку самых популярных моделей луны вошли:

  • Volkswagen Golf — 1049 авто;
  • Renault Megane — 806 автомобилей;
  • Skoda Octavia — 640;
  • Volkswagen Passat — 569;
  • Volkswagen Tiguan — 552;
  • Nissan Leaf — 492;
  • Nissan Rogue — 482;
  • Audi Q5 — 457;
  • Tesla Model 3 — 404;
  • Audi A4 — 397 автомобилей.

Какой возраст авто

Средний возраст подержанных машин, перешедших в мае на украинские номера, составляет 9 лет.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине получили почти 95 тыс. б/у легковушек, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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