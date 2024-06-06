За май 2024 года украинский автопарк пополнили более 19,3 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».
В мае украинский автопарк пополнили более 19,3 тыс. подержанных авто
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Рост спроса
Отмечается, что по сравнению с маем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 26%. В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 2%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 49%. За ними следуют:
- дизельные — 23%;
- электромобили — 17%;
- авто с ГБО — 6%;
- гибриды — 5%.
Лидером регистраций среди ввозимых подержанных авто остается Volkswagen Golf.
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Топ-10 самых популярных подержанных авто
Так, в десятку самых популярных моделей луны вошли:
- Volkswagen Golf — 1049 авто;
- Renault Megane — 806 автомобилей;
- Skoda Octavia — 640;
- Volkswagen Passat — 569;
- Volkswagen Tiguan — 552;
- Nissan Leaf — 492;
- Nissan Rogue — 482;
- Audi Q5 — 457;
- Tesla Model 3 — 404;
- Audi A4 — 397 автомобилей.
Какой возраст авто
Средний возраст подержанных машин, перешедших в мае на украинские номера, составляет 9 лет.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине получили почти 95 тыс. б/у легковушек, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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