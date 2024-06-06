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6 июня 2024, 13:15 Читати українською

Рынок земли: Кто сейчас активно скупает землю и сколько на этом можно заработать (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Рынке земли в Украине сейчас
  • Как изменилась цена земли в Украине
  • Кто инвестирует в землю в Украине
  • Где самые высокие цены на землю в Украине
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 6 по 12 июня
  • Почему изменился курс валют
  • Что будет с курсом валют в Украине

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+44
bonv
bonv
6 июня 2024, 13:32
#
Ті хто накрав грошей. Корупція в Україні безмежна.
+
+15
Ivn
Ivn
6 июня 2024, 13:57
#
Фото?)
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
6 июня 2024, 14:15
#
Земля не виделена, це доля якогось поля, а нерухомысть контретизована
+
0
bosyak
bosyak
6 июня 2024, 14:25
#
Скупляють ті хто паркують гроші в розрахунку на здорожчання. Але реальність така земля дешевшає, оренда окупність 20+ років, здорожчанням не пахне. Скуповують ті хто в цьому нічого не розуміє. Хто розуміє чекає.
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