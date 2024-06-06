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6 июня 2024, 12:46 Читати українською

Франция предоставит Украине 650 миллионов евро на поддержку критической инфраструктуры

7 июня президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подпишут два соглашения о предоставлении Украине кредитов и грантов на сумму 650 млн евро, в частности, для поддержки местных властей и критически важной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, передает Интерфакс-Украина.

7 июня президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подпишут два соглашения о предоставлении Украине кредитов и грантов на сумму 650 млн евро, в частности, для поддержки местных властей и критически важной инфраструктуры.
Фото:depositphotos

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Что известно

Первое соглашение предоставит Французскому агентству развития «средства в размере 400 млн евро в виде кредитов и 50 млн евро в виде грантов до 2027 года», чтобы расширить свою деятельность в Украине, оказав поддержку в энергетическом и транспортном секторах, в частности «для развития административного потенциала» .

Второе соглашение касается создания «фонда поддержки» критической инфраструктуры, в который будет вложено 200 млн евро «для поддержки французских компаний в будущих тендерах в области энергетики, транспорта, водоснабжения и санитарии, здравоохранения и сельского хозяйства».

Как отмечается, эти средства будут использованы для финансирования крупных проектов, укрепления или замены выходящих из строя энергетических инфраструктур, поскольку они являются «объектом особого внимания» россии.

Источник: Минфин
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