Finance.ua дарит 2 сертификата от INFOSHINA номиналом 5000 грн

Finance.ua дарит 2 сертификата на любую продукцию от INFOSHINA номиналом 5000 гривен.

Как принять участие

Для участия в розыгрыше обязательно нужно:

1. Быть подписанным на канал «Эксперты по страхованию«

2. Быть подписанным на TikTok и YouTube

3. Нажать кнопку «Принять участие» на канале «Эксперты по страхованию».

Результаты розыгрыша будут объявлены 12 июня. Победителей рандомно выберет телеграм-бот Givy Bot.

Официальные условия розыгрыша по ссылке.

Для справки:

INFOSHINA являются прямыми импортерами шин марок Continental, Gislaved, Barum, Michelin, Goodyear, Kelly, Uniroyal, Fulda, Debica, Sava, Dunlop, Funtoma, Carleo, Presa и многих других.