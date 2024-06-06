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Finance.ua дарит 2 сертификата от INFOSHINA номиналом 5000 грн
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Для справки:
INFOSHINA являются прямыми импортерами шин марок Continental, Gislaved, Barum, Michelin, Goodyear, Kelly, Uniroyal, Fulda, Debica, Sava, Dunlop, Funtoma, Carleo, Presa и многих других.
Источник: Минфин
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