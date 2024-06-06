С начала полномасштабного вторжения России в Украину работу в Литве нашли уже 32,4 тыс. украинцев со статусом временной защиты из почти 86 тыс. зарегистрированных в Миграционной службе страны. Об этом говорится в данных Миграционной платформы EWL.
Работу в Литве уже нашли более 32 тысяч украинцев. Что предлагает рынок труда
Рынок труда в Литве
Так, в Литве готовы трудоустроить еще больше украинцев в связи с ожидаемым ростом экономики на 1,6% в этом году и низким уровнем безработицы.
Количество вакансий с началом сезонных работ в апреле для граждан Украины в Литве значительно выросло. В настоящее время количество предложений работы для граждан Украины, зарегистрированных в службе занятости, составляет почти 2 тыс.
Какую работу предлагают украинцам в Литве
Литва нуждается в работниках во многих отраслях, особенно в промышленном производстве, на строительстве, в сферах здравоохранения и гостинично-ресторанном бизнесе.
Литовские работодатели предлагают украинцам без знания языка и опыта работы по трудоустройству на предприятиях автомобильной отрасли и пищевой промышленности с зарплатой 900 евро нетто (39,4 тыс. грн).
Впоследствии за счет бонусов и премий зарплата растет по некоторым вакансиям до 1300−1500 евро нетто (57−65,7 тыс. грн).
Кому предпочитают работодатели
Обычно литовские работодатели предпочитают тех, кто планирует работать более трех месяцев.
Работодатели заинтересованы в том, чтобы граждане Украины оставались работать в течение длительного времени. Есть также и сезонные работы на 1,5−2 месяца.
Для легализации и работы в Литве граждане Украины должны получить статус временной защиты. Он дает право на работу и проживание в стране на один год с возможностью продления. Его предоставляют тем, кто на момент полномасштабного вторжения (именно 24 февраля 2022) находился в Украине.
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