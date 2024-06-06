Работу в Литве уже нашли более 32 тысяч украинцев. Что предлагает рынок труда

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Рынок труда в Литве

Так, в Литве готовы трудоустроить еще больше украинцев в связи с ожидаемым ростом экономики на 1,6% в этом году и низким уровнем безработицы.

Количество вакансий с началом сезонных работ в апреле для граждан Украины в Литве значительно выросло. В настоящее время количество предложений работы для граждан Украины, зарегистрированных в службе занятости, составляет почти 2 тыс.

Какую работу предлагают украинцам в Литве

Литва нуждается в работниках во многих отраслях, особенно в промышленном производстве, на строительстве, в сферах здравоохранения и гостинично-ресторанном бизнесе.

Литовские работодатели предлагают украинцам без знания языка и опыта работы по трудоустройству на предприятиях автомобильной отрасли и пищевой промышленности с зарплатой 900 евро нетто (39,4 тыс. грн).

Впоследствии за счет бонусов и премий зарплата растет по некоторым вакансиям до 1300−1500 евро нетто (57−65,7 тыс. грн).

Кому предпочитают работодатели

Обычно литовские работодатели предпочитают тех, кто планирует работать более трех месяцев.

Работодатели заинтересованы в том, чтобы граждане Украины оставались работать в течение длительного времени. Есть также и сезонные работы на 1,5−2 месяца.

Для легализации и работы в Литве граждане Украины должны получить статус временной защиты. Он дает право на работу и проживание в стране на один год с возможностью продления. Его предоставляют тем, кто на момент полномасштабного вторжения (именно 24 февраля 2022) находился в Украине.