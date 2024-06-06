Война и выборы: Рэй Далио назвал главные риски для рынков

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что торговый конфликт между США и Китаем и американские выборы будут главными глобальными рисками для рынков, пишет Bloomberg.

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Что говорит Далио

Мир вступает в период повышенных рисков на фоне огромного увеличения долга, внутренних конфликтов, беспрецедентных для развитых стран, и столкновений великих держав, рассказал миллиардер.

К этому добавляются стихийные бедствия, восстановление после которых отнимет около 8% годового мирового валового внутреннего продукта, пандемии и промышленная революция, вызванная технологией искусственного интеллекта.

Текущая неопределенность требует эффективной диверсификации инвестиций по странам, валютам и классам активов, заявил инвестор. Важность диверсификации больше, чем важность принятия правильных решений, сказал он.

Оглядываясь на прошлое, можно сказать, что экономическая война предшествует военным конфликтам, говорит Рэй Далио.

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По его мнению, скорее всего, в ближайшее время военного конфликта между США и Китаем не будет. Однако существует большой риск экономических санкций, которые действительно ужасны для мира, считает инвестор-миллиардер.

Международные инвесторы обеспокоены тем, что их правительства могут потенциально наказать их за инвестиции в Китай. Например, американские инвесторы, вкладывающие деньги в Китай, могут столкнуться с негативными последствиями действий властей своей страны, поскольку антикитайской политики придерживаются в преддверии выборов в США в этом году и Республиканская, и Демократическая партия.

Эти опасения отразились в падении фондового рынка в Гонконге и на биржах материкового Китая в начале 2024 года, рассказал Далио. Сейчас китайские активы имеют очень привлекательную цену. Несмотря на проблемы, безусловно, существуют эффективные способы инвестирования в Китай, и Bridgewater Associates успешно работает там последние пять лет.

В апреле Рэй Далио заявил, что ключевой вопрос состоит не в том, стоит ли инвестировать в Китай, а в том, сколько нужно в него инвестировать. Ни одна из проблем в Китае не перевесила его инвестиционную привлекательность, считает инвестор.

Инвестиции Далио

Далио намерен продолжать инвестировать в США и Китай, которые, по его словам, являются единственными крупными игроками в области новых революционных технологий. Однако он также обращает внимание на рынки стран Юго-Восточной Азии, Индии и даже Ближнего Востока. В период войн нейтральные страны часто добиваются большего успеха, чем даже победитель. Ключевым моментом является объем активов при диверсификации.

Рэй Далио предпочитает акции долговым инструментам, так как он обеспокоен тем, что последний класс активов не сможет обеспечить адекватную доходность инвесторам. Центральные банки владеют значительной частью этих долговых инструментов и терпят убытки, рассказал Далио. Им, возможно, придется монетизировать эти потери, что является классическим инфляционным последствием позднего экономического цикла.

Кроме того, по словам Далио, в портфеле инвесторов должно быть золото, поскольку оно является третьей по величине резервной валютой после доллара США и евро.