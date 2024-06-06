Центральные банки увеличивают вложения в доллар — Financial Times

В 2024 году резко возросло число центральных банков, стремящихся увеличить долю доллара в своих резервах — несмотря на призывы некоторых развивающихся стран использовать в качестве резервов конкурирующие валюты . Об этом пишет Financial Times.

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Вложения в доллар

Согласно данным OMFIF, опросившего 73 государственных учреждения, которые управляют международными резервами на общую сумму $5,4 трлн, 18% мировых центральных банков планируют увеличить свои вложения в доллар в течение следующих одного-двух лет в ответ на сохранение высоких процентных ставок в США.

В прошлом году аналогично ответили лишь 6% респондентов, что свидетельствует о резком росте центробанков, полагающихся на американскую валюту. Пока что по прогнозам доходность бумаг США будет оставаться выше, чем в Китае.

Ряд центральных банков, включая Европейский центральный банк, Национальный банк Польши, Резервный банк Новой Зеландии и Южноафриканский резервный банк, заявили OMFIF2, что обеспечение доходности «является частью их инвестиционной цели».

В то же время спрос на юань среди центральных банков снизился, что также идет вразрез с тенденцией последних лет, когда все больше мировых ЦБ стремились увеличить долю китайской валюты.

Резкий рост спроса на доллар среди управляющих резервами знаменует собой перелом (по крайней мере в краткосрочной перспективе) в постепенной дедолларизации, о которой много говорилось в последние несколько лет.

«Тот факт, что доллар является самой востребованной валютой в ближайшей перспективе, в то время как спрос на юань снизился, говорит о том, что широкая тенденция к дедолларизации, по крайней мере, затормозилась», — сказал Нихил Сангхани, управляющий директор OMFIF.

Сангхани добавил, что самый высокий спрос на доллары на горизонте от одного до двух лет наблюдается среди центральных банков Азии, в то время как управляющие резервами в Азии и Латинской Америке, скорее всего, планируют сокращение своих ассигнований в юанях.

Однако и в перспективе ближайших десяти лет резкого ухода от доллара ожидать не стоит, считает Сангхани. По его мнению, мировые ЦБ будут «очень постепенно снижать долю американской валюты в глобальных резервах» до среднего показателя в 55%.

Доля юаня, по его прогнозу, составит 5,5% (сейчас она составляет 2,3%). По данным МВФ, в настоящее время на долю доллара приходится около 58% мировых резервов, тогда как на рубеже веков этот показатель составлял 70%.

По данным OMFIF, средняя доля резервов центральных банков, хранящихся в золоте, за последний год выросла с 9 до 11%. При этом 15% опрошенных банков намерены увеличить свои резервы в ближайшие один-два года, несмотря на то, что цена на золото близка к рекордному уровню. Центральные банки смогут купить драгоценный металл на сумму $600 млрд в течение следующих одного-двух лет, говорится в отчете компании.