Центральные банки увеличивают вложения в доллар — Financial Times

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 июня 2024, 10:15 Читати українською

Центральные банки увеличивают вложения в доллар — Financial Times

В 2024 году резко возросло число центральных банков, стремящихся увеличить долю доллара в своих резервах — несмотря на призывы некоторых развивающихся стран использовать в качестве резервов конкурирующие валюты. Об этом пишет Financial Times.

В 2024 году резко возросло число центральных банков, стремящихся увеличить долю доллара в своих резервах — несмотря на призывы некоторых развивающихся стран использовать в качестве резервов конкурирующие валюты.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Вложения в доллар

Согласно данным OMFIF, опросившего 73 государственных учреждения, которые управляют международными резервами на общую сумму $5,4 трлн, 18% мировых центральных банков планируют увеличить свои вложения в доллар в течение следующих одного-двух лет в ответ на сохранение высоких процентных ставок в США.

В прошлом году аналогично ответили лишь 6% респондентов, что свидетельствует о резком росте центробанков, полагающихся на американскую валюту. Пока что по прогнозам доходность бумаг США будет оставаться выше, чем в Китае.

Ряд центральных банков, включая Европейский центральный банк, Национальный банк Польши, Резервный банк Новой Зеландии и Южноафриканский резервный банк, заявили OMFIF2, что обеспечение доходности «является частью их инвестиционной цели».

В то же время спрос на юань среди центральных банков снизился, что также идет вразрез с тенденцией последних лет, когда все больше мировых ЦБ стремились увеличить долю китайской валюты.

Резкий рост спроса на доллар среди управляющих резервами знаменует собой перелом (по крайней мере в краткосрочной перспективе) в постепенной дедолларизации, о которой много говорилось в последние несколько лет.

«Тот факт, что доллар является самой востребованной валютой в ближайшей перспективе, в то время как спрос на юань снизился, говорит о том, что широкая тенденция к дедолларизации, по крайней мере, затормозилась», — сказал Нихил Сангхани, управляющий директор OMFIF.

Сангхани добавил, что самый высокий спрос на доллары на горизонте от одного до двух лет наблюдается среди центральных банков Азии, в то время как управляющие резервами в Азии и Латинской Америке, скорее всего, планируют сокращение своих ассигнований в юанях.

Однако и в перспективе ближайших десяти лет резкого ухода от доллара ожидать не стоит, считает Сангхани. По его мнению, мировые ЦБ будут «очень постепенно снижать долю американской валюты в глобальных резервах» до среднего показателя в 55%.

Доля юаня, по его прогнозу, составит 5,5% (сейчас она составляет 2,3%). По данным МВФ, в настоящее время на долю доллара приходится около 58% мировых резервов, тогда как на рубеже веков этот показатель составлял 70%.

По данным OMFIF, средняя доля резервов центральных банков, хранящихся в золоте, за последний год выросла с 9 до 11%. При этом 15% опрошенных банков намерены увеличить свои резервы в ближайшие один-два года, несмотря на то, что цена на золото близка к рекордному уровню. Центральные банки смогут купить драгоценный металл на сумму $600 млрд в течение следующих одного-двух лет, говорится в отчете компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Prya
Prya
6 июня 2024, 10:19
#
Интересно, когда ЦБ начнут в крипту заходить
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
6 июня 2024, 11:42
#
Самогубці? В доллар входять, щоб зберегти резерви, а не влетіти на пару років, чекати відскоку. Он Гондурас вкладає…
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
6 июня 2024, 11:44
#
Тоді, коли Маск, Цукерберг, Гейтс, Арно… в лотерею почнуть грати
+
0
bonv
bonv
6 июня 2024, 11:49
#
Бакс рулить!:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами