В мире рекордно выросло количество долларовых миллионеров

В 2023 году рекордно выросло число долларовых миллионеров. По данным World Wealth Report, так много богатых людей в мире не было никогда. И они богаче, чем когда-либо, благодаря своим инвестициям в фондовый рынок. Об этом пишет Лига.

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Миллионеров стало больше

Согласно отчету консалтинговой компании Capgemini, количество «зажиточных частных лиц» (HNWI), определяемых как люди с ликвидными активами на сумму не менее $1 млн, в прошлом году возросло на 5,1% — до 22,8 млн.

Согласно ежегодному отчету World Wealth Report, совокупное богатство самых богатых людей выросло на 4,7% — до рекордных $86,8 трлн, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

Это самый высокий уровень с момента проведения первого ежегодного исследования Capgemini 1997 года.

Богатство HNWI увеличивалось с ростом фондовых рынков: высокотехнологичный нью-йоркский индекс Nasdaq вырос на 43% в 2023 году, а индекс S&P 500 — на 24%. Тем временем парижский CAC 40 увеличился на 16%, а франкфуртский DAX — на 20%.

В 2022 году, из-за макроэкономической неопределенности и геополитической напряженности, количество богатых людей и их благосостояние сократились более чем на 3%, говорится в отчете.

«Однако 2023 год принес экономический рост и улучшение состояния основных инвестиционных секторов […] Несмотря на неопределенность процентных ставок и рост доходности облигаций, акции выросли вместе с рынком технологий, чему способствовал энтузиазм по поводу генеративного искусственного интеллекта и его потенциального влияния на экономику», — говорится в документе.

Где больше всего миллионеров

Лидируют по-прежнему Соединенные Штаты из 7,43 млн миллионеров, опережая Японию с ее 3,77 млн состоятельных людей.

Германия с 1,65 млн HNWI остается на третьем месте, Китай — на четвертом из более 1,5 млн долларовых миллионеров.

Наибольший рост богатства и его владельцев был зафиксирован в Северной Америке.

Благодаря устойчивой экономике, снижению инфляции и быстрому росту фондовых рынков состояние богатейших жителей Северной Америки увеличилось на 7,2% — до $26,1 трлн, а количество миллионеров выросло на 7,1% — до 7,43 млн.