В мире рекордно выросло количество долларовых миллионеров

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 июня 2024, 9:02 Читати українською

В мире рекордно выросло количество долларовых миллионеров

В 2023 году рекордно выросло число долларовых миллионеров. По данным World Wealth Report, так много богатых людей в мире не было никогда. И они богаче, чем когда-либо, благодаря своим инвестициям в фондовый рынок. Об этом пишет Лига.

В 2023 году рекордно выросло число долларовых миллионеров.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Миллионеров стало больше

Согласно отчету консалтинговой компании Capgemini, количество «зажиточных частных лиц» (HNWI), определяемых как люди с ликвидными активами на сумму не менее $1 млн, в прошлом году возросло на 5,1% — до 22,8 млн.

Согласно ежегодному отчету World Wealth Report, совокупное богатство самых богатых людей выросло на 4,7% — до рекордных $86,8 трлн, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

Это самый высокий уровень с момента проведения первого ежегодного исследования Capgemini 1997 года.

Богатство HNWI увеличивалось с ростом фондовых рынков: высокотехнологичный нью-йоркский индекс Nasdaq вырос на 43% в 2023 году, а индекс S&P 500 — на 24%. Тем временем парижский CAC 40 увеличился на 16%, а франкфуртский DAX — на 20%.

В 2022 году, из-за макроэкономической неопределенности и геополитической напряженности, количество богатых людей и их благосостояние сократились более чем на 3%, говорится в отчете.

«Однако 2023 год принес экономический рост и улучшение состояния основных инвестиционных секторов […] Несмотря на неопределенность процентных ставок и рост доходности облигаций, акции выросли вместе с рынком технологий, чему способствовал энтузиазм по поводу генеративного искусственного интеллекта и его потенциального влияния на экономику», — говорится в документе.

Где больше всего миллионеров

Лидируют по-прежнему Соединенные Штаты из 7,43 млн миллионеров, опережая Японию с ее 3,77 млн состоятельных людей.

Германия с 1,65 млн HNWI остается на третьем месте, Китай — на четвертом из более 1,5 млн долларовых миллионеров.

Наибольший рост богатства и его владельцев был зафиксирован в Северной Америке.

Благодаря устойчивой экономике, снижению инфляции и быстрому росту фондовых рынков состояние богатейших жителей Северной Америки увеличилось на 7,2% — до $26,1 трлн, а количество миллионеров выросло на 7,1% — до 7,43 млн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+14
gorobezus
gorobezus
6 июня 2024, 9:58
#
Это кстати самый реальный показатель инфляции и имущественного расслоения. Как показывает история ничем хорошим подобное не заканчивается.
+
+15
Prya
Prya
6 июня 2024, 10:06
#
Пока что у нас есть люди, готовые за бабосы защищать существующие порядки
+
0
bonv
bonv
6 июня 2024, 11:49
#
Все завдяки великому нелоху!:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами