Японская криптобиржа DMM Bitcoin объявила о планах привлечь 50 млрд иен ($321 млн) от аффилированных компаний, чтобы купить биткоины для выплаты компенсаций пострадавшим от взлома пользователям. Об этомпишет Bloomberg.
Японская криптобиржа купит биткоины на $300 млн для компенсаций от взлома
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Детали
31 мая хакерам удалось вывести 4502,9 BTC из кошельков биржи. Это стало седьмым по величине хищением криптовалюты в истории, согласно данным аналитической компании Chainalysis.
Взлом стал вторым по размеру украденного среди криптобирж в Японии. В 2018 году с площадки Coincheck в результате хакерской атаки похитили криптовалюту NEM на 58 млрд японских иен — примерно $370 млн по текущему курсу.
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На инцидент обратили внимание регуляторы и Минфин Японии. От биржи потребовали провести расследование и представить план выплаты компенсаций.
Биржа DMM Bitcoin принадлежит японской группе компаний DMMcom, работающей еще с 1990-х годов. Деятельность DMMcom связана с электронной коммерцией, играми, стриминговыми сервисами, услугами интернет-провайдера и другими сервисами.
Глава компании Кейши Камеяма известен как магнат индустрии развлечений для взрослых и один из пионеров интернета. Его компания выросла в целую группу предприятий в разных сферах бизнеса, что сделало его одним из самых богатых людей Японии.
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