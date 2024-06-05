Отныне удостоверение ветерана — в «Дии». Защитникам и защитницам больше не нужно носить бумажный документ с собой. Об этом говорится в сообщении «Дии» в телеграм-канале.
В «Дию» добавили удостоверение ветерана
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Какие удостоверения можно добавить
Добавляйте удостоверение ветерана, если у вас есть статус:
- участника боевых действий;
- человека с инвалидностью в результате войны;
- участника войны;
- пострадавшего участника революции достоинства;
- члена семьи погибшего ветерана войны;
- члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
Как добавить документ в приложение
- Пролистайте все документы в «Дии»
- Нажмите Добавить документ
- Выберите Удостоверение ветерана
- Предоставьте разрешение на получение данных и нажмите
- Добавить удостоверение.
Источник: Минфин
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