Рынок акций Индии потерял $386 млрд на фоне подведения итогов выборов

Акции индийских компаний резко подешевели, потеряв в общей сложности около $386 млрд после того, как правящая партия премьер-министра Нарендры Моди показала худшие результаты, чем прогнозировалось на основе данных экзитполов, пишет Bloomberg.

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Падение рынка

Nifty 50 на торгах 4 июня упал 5,93%, закрывшись на отметке 21 884,5 пункта. Индекс BSE Sensex 30 потерял 5,74% и закрылся на уровне 72 079,05 пункта.

По предварительным результатам Национальный демократический альянс (НДА), возглавляемый националистической партией «Бхаратия Джаната» (БДП) премьер-министра Индии Нарендры Моди, получил лишь 241 место в нижней палате парламента Индии, следует из данных подсчета голосов по состоянию на 15:36 мск.

Перед началом голосования 19 апреля Моди прогнозировал, что его альянс получит 400 мест. Всего в нижней палате 543 кресла.

Моди был впервые избран главой правительства в 2014 году, а на выборах 2019 года его партия увеличила большинство в парламенте с 282 до 303 мест. Для создания правящего большинства в индийском парламенте необходимо иметь простое большинство, или как минимум 272 места. Большинство в две трети голосов позволило бы правительству, в том числе вносить поправки в Конституцию страны.

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Накануне фондовый рынок, напротив, рос после того, как крупнейшие экзитполы показали уверенную победу альянса Нарендры Моди. Индекс Nifty 50 в моменте подскочил до рекордного значения.

Главный инвестиционный директор ITI Mutual Fund Раджеш Бхатиа тогда отмечал, что рост индийского рынка связан с ожиданиями того, что текущее правительство страны продолжит проводить политику значительных капитальных затрат и стимулов для производства, чтобы поддержать дальнейший экономический рост.