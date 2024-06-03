Фондовый рынок Индии достиг рекорда после прогноза победы Моди на выборах

Индийские акции установили рекорды после того, как крупнейшие экзитполы показали уверенную победу альянса Нарендры Моди.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Реакция рынка

Индекс Nifty 50 на торгах 3 июня в моменте вырос на 3,59% до рекордных 23 тыс. 338,7 пункта. Индекс BSE Sensex 30 прибавил 3,76% до 76 тыс. 738,89 пункта.

Одновременно базовая доходность 10-летних государственных облигаций достигла 6,9421%, самого низкого уровня с 8 апреля 2022 года, упав на 4 базисных пункта по сравнению с закрытием 31 мая, пишет Reuters.

Читайте: Индия стремится пробиться в клуб сверхдержав: как оценивают ее шансы

Пять крупнейших экзитполов Индии представили данные, из которых следует, что Национальный демократический альянс (НДА), возглавляемый националистической Партией Бхаратия Джаната (БДП) премьер-министра Индии Нарендры Моди, может получить большинство в две трети в нижней палате парламента, состоящей из 543 членов.

Главный инвестиционный директор ITI Mutual Fund Раджеш Бхатиа отметил, что рост индийского рынка связан с ожиданиями того, что текущее правительство страны продолжит проводить текущую политику значительных капитальных затрат и стимулов для производства, чтобы поддержать дальнейший экономический рост.