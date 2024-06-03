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3 июня 2024, 12:01 Читати українською

Фондовый рынок Индии достиг рекорда после прогноза победы Моди на выборах

Индийские акции установили рекорды после того, как крупнейшие экзитполы показали уверенную победу альянса Нарендры Моди.

Индийские акции установили рекорды после того, как крупнейшие экзитполы показали уверенную победу альянса Нарендры Моди. ► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахРеакция рынкаИндекс Nifty 50 на торгах 3 июня в моменте вырос на 3,59% до рекордных 23 тыс. 338,7 пункта.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Реакция рынка

Индекс Nifty 50 на торгах 3 июня в моменте вырос на 3,59% до рекордных 23 тыс. 338,7 пункта. Индекс BSE Sensex 30 прибавил 3,76% до 76 тыс. 738,89 пункта.

Одновременно базовая доходность 10-летних государственных облигаций достигла 6,9421%, самого низкого уровня с 8 апреля 2022 года, упав на 4 базисных пункта по сравнению с закрытием 31 мая, пишет Reuters.

Читайте: Индия стремится пробиться в клуб сверхдержав: как оценивают ее шансы
Пять крупнейших экзитполов Индии представили данные, из которых следует, что Национальный демократический альянс (НДА), возглавляемый националистической Партией Бхаратия Джаната (БДП) премьер-министра Индии Нарендры Моди, может получить большинство в две трети в нижней палате парламента, состоящей из 543 членов.

Главный инвестиционный директор ITI Mutual Fund Раджеш Бхатиа отметил, что рост индийского рынка связан с ожиданиями того, что текущее правительство страны продолжит проводить текущую политику значительных капитальных затрат и стимулов для производства, чтобы поддержать дальнейший экономический рост.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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