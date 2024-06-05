Исландия внесет почти 700 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Исландия внесет второй вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 667 тыс. евро . Об этом сообщает Министерство энергетики Украины .

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Поддержка Украины

«Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро. Это уже второй вклад страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма вклада этой страны в Фонд вырастет до 2,72 млн. евро.

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Напомним

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе Министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии россии.