Исландия внесет второй вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 667 тыс. евро. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины .
Исландия внесет почти 700 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины
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Поддержка Украины
«Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро. Это уже второй вклад страны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая сумма вклада этой страны в Фонд вырастет до 2,72 млн. евро.
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Напомним
Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе Министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии россии.
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