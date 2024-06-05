Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 18 копеек

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Валютный рынок

НБУ на 5 июня установил официальный курс евро на уровне 43,76 грн. Европейская валюта подешевела на 13 копеек.

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