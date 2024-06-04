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4 июня 2024, 19:44 Читати українською

Кабмин обещает в этом году провести 200 реформ, рекомендуемых международными партнерами

Кабинет министров одобрил Матрицу реформ — план изменений, включающий официально утвержденные рекомендации международных партнеров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Кабинет министров одобрил Матрицу реформ — план изменений, включающий официально утвержденные рекомендации международных партнеров.

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Матрица была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы методологией Центра роста Гарвардского университета.

На 2024 год предусмотрено провести более 200 реформ. Сформировано около 400 индикаторов их реализации.

«Матрица — это огромный план изменений, который систематизирует реформы и включает официально утвержденные рекомендации и документы Еврокомиссии, структурные маяки МВФ, План по программе Ukraine Facility, условия Всемирного Банка», — уточнил Шмигаль.

В Матрицу реформ заложены приоритеты:

  • Макроэкономические политики — база восстановления экономики и финансовой устойчивости Украины.
  • Институциональные изменения, предусматривающие антикоррупционную политику, реформу правоохранительных органов, повышение возможностей государственных и региональных институций.
  • Структурные реформы: политики, связанные с человеческим капиталом, меры по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды. Это реформы в ключевых секторах экономики.

Также правительство анонсировало запуск специального вебпортала, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения, чтобы каждый человек в режиме реального времени мог видеть, что меняется в Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Vadim531
Vadim531
4 июня 2024, 20:27
#
Главная их реформа это поднятие налогов и тарифов — именно то что им МВФ и указал сделать, на что-то большее и действиткльно эффективное у наших реформаторов мозгов не хватит сделать, ну, а после войны то что останется то и будут в аренду земли сдавать на 50−100 лет как Янык во время майдана хотел дать китайцам, так же и будет только в разы хуже — кредиты надо будет возвращать, имхо.
+
+15
zevs1
zevs1
4 июня 2024, 21:29
#
Реформы правительства и от власти в целом,это значит будет хуже чем было.
+
+15
TAN72
TAN72
4 июня 2024, 21:35
#
И живые будут завидовать мертвым, где-то эти слова уже я слышал🤔
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