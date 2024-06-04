Национальный банк применил к одному кредитному союзу меру влияния в виде наложения штрафа и к шести кредитным союзам — в виде письменного предупреждения за несвоевременное представление регулятору отчетности за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ наказал 7 кредитных союзов
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Штраф наложен на КС «Захидна» (ЕГРПОУ 36191796).
Письменная оговорка и требование принять до 01 июля 2024 года меры, направленные на устранение недостатка в деятельности по неосуществлению надлежащего контроля за соблюдением норм своевременности представления данных отчетности в Национальный банк, применены к следующим учреждениям:
- КС «СУПЕРМАРКЕТ ДЕНЕГ» (ЕГРПОУ 41672177);
- КС «ДОБРОБУТ» (ЕГРПОУ 25837443);
- КС «КРЕДИТ-АГРО» (ЕГРПОУ 25947551);
- КС «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА» (ЕГРПОУ 33205863);
- КС «МИР» (ЕГРПОУ 41220315);
- КС «ТРИУМФ» (ЕГРПОУ 36593224).
Решения о применении мер влияния приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 03 июня 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг.
Источник: Минфин
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