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4 июня 2024, 11:57 Читати українською

Банки Китая блокируют транзит товаров в россию

Китайские банки продолжают усложнять жизнь российским импортерам: чтобы принять товар через третьи страны, они требуют подтверждений, что он уйдет именно туда, а не в рф. Этим они разрушают популярную схему проведения платежей за поставки через «дружественные» страны. Об этом пишет The Moscow Times.

Китайские банки продолжают усложнять жизнь российским импортерам: чтобы принять товар через третьи страны, они требуют подтверждений, что он уйдет именно туда, а не в рф.

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Службы комплаенса сразу нескольких китайских банков во время проверки переводов потребовали подтверждения того, что товар, который закупают по документам бизнесмены из так называемых «дружественных» стран — Сербии, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана, будут доставлены именно в эти страны, рассказали изданию импортеры.

В отправителях, по их словам, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, популярен у внешнеторговых компаний Zhejiang Chouzhou и даже небольшие региональные сельскохозяйственные банки, а также создан для работы с санкционным Ираном Kunlun Bank.

«Через третьи страны платят не только те, кто хочет ввезти в россию «жестко санкционные» грузы — хотя они, конечно, прежде всего, — но и импортеры не попадающих под ограничения товаров. Китайские банки с февраля, когда США пригрозили вторичными санкциями всем, кто помогает россии в обходе ограничений, с большим подозрением относятся к любым российским деньгам.

Непосредственно из россии в Китай проходит хорошо, если четверть платежей, и то непонятно, по какому принципу: один и тот же банк вчера мог принять платеж за одну партию товара, а сегодня — отказать в перечислении денег за точно такую же партию", — пишет издание со ссылкой на источники.

Поэтому многие компании, не желающие играть в лотерею, стали пользоваться услугами партнеров или платежных агентов в третьих странах — это дороже (в лучшем случае плюс 4−6% к цене), но гораздо надежнее и быстрее, пояснил источник. Но сейчас и там возникли проблемы, добавляет издание.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
4 июня 2024, 13:04
#
Бутафорія.
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