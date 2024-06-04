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4 июня 2024, 9:44 Читати українською

Binance ограничит доступ к некоторым стейблкоинам в ЕС. Кого затронут ограничения

Криптобиржа Binance предупредила пользователей об ограничениях в связи со вступлением в силу новых правил для стейблкоинов на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Об этом пишет Forklog.

Криптобиржа Binance предупредила пользователей об ограничениях в связи со вступлением в силу новых правил для стейблкоинов на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).
Фото: depositphotos

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Что известно

С 30 июня 2024 года начинают действовать положения MiCA, затрагивающие «стабильные монеты». Их операторы обязаны получать лицензию от компетентного органа государства — члена ЕС и соблюдать требования по обеспечению стабильности своих токенов.

Компаниям придется обеспечить полное раскрытие информации для клиентов, представить публичную бизнес-модель, наладить эффективную систему управления, включая менеджмент рисков, а также зарегистрироваться в EBA, создать механизм выкупа и иметь достаточные резервы.

Кого затронут ограничения

Согласно сообщению Binance, ограничения затронут так называемые «нерегулируемые стейблкоины».

Биржа намерена вносить поэтапные изменения в части доступности к таким активам, чтобы «позволить пользователям из ЕЭЗ перейти на регулируемые „стабильные монеты“, избегая каких-либо сбоев на рынке и соблюдая правила […] MiCA».

С 30 июня европейским клиентам будет доступна функция конвертации «нерегулируемых стейблкоинов» в режиме «только для продажи», с этой же даты закроется их покупка. Ограничения также затронут сервис копитрейдинга, участие в программах Launchpad, Launchpool, Simple Earn и ряд других сервисов.

О каких именно «стабильных монетах» идет речь, в сообщении не уточняется.

«Это станет первым шагом на пути к новой нормативно-правовой базе и окажет значительное влияние на рынок стабильных монет в Европейской экономической зоне», — подчеркнули в Binance.

Источник: Минфин
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