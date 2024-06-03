При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры управляющему филиалу одного из государственных банков и двум его сообщникам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Управляющему филиалу одного из госбанков и его сообщники сняли со счетов клиентов $169 тысяч
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Детали схемы
По данным следствия, подозреваемый, будучи в должности управляющего филиала государственного банка, имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения.
Он мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими долго не пользовались.
В мае 2023 года управляющий филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток почти на 169 тысяч долларов США. Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам — мужчине и женщине.
Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества.
Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила номер телефона.
Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс. долларов США в гривне и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет.
После этого подельники за сутки частично сняли наличные и приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн гривен.
Как сообщили в пресс-службе, во время санкционированных обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов США, 40 500 гривен. Также изъяты автомобили INFINITI FX35, BMW I3 и LEXUS LX 470.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Кроме того, проверяется причастность сообщников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тысяч долларов США. Еще почти 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро пытались перевести на собственные счета.
Комментарии - 2
чем изготавливать фальшивый паспорт и светится
на видеорегистраторе в отделении банка.
Как всегда, удивляет отеческая забота прокуратуры о мошенниках — нет
никаких упоминаний ни о названии банка ни ФИО управляющего
киевским филиалом банка ни его подельников.
Наверное, чтобы легче было откупиться…
на инкассаторские машины в Харькове.
При одном случае нападения на инкассаторов был гражданский свидетель,
фотографию которого прокрутили по всем телеканалам да ещё и подписали
ФИО не забыв указать полное имя и отчество, разве что адрес фактического
проживания не опубликовали…