Акции GameStop взлетели на 85% в день. Торги останавливали 8 раз из-за чрезмерной волатильности

Акции GameStop взлетели на 85% 13 мая, торги по этим бумагам прерывались 8 раз из-за чрезмерной волатильности. Такой резкий скачок связывают с возвращением аналитика и инвестора Кита Гилла, известного как Roaring Kitty.

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Торги акциями американской компании GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, в первое время сессии понедельника прерывались восемь раз в связи с волатильностью.

Их стоимость подскочила на 85,1% при объеме торгов более 53 млн. бумаг. Средний показатель за последние 65 дней составляет около 7 млн. бумаг.

Котировки взлетели после возобновления публикаций в соцсети после трехлетнего молчания пользователя Roaring Kitty, который в 2021 году с помощью мемов продвигал GameStop и способствовал значительному росту ее капитализации. Об этом впоследствии сняли художественный фильм «Безумные деньги».

Пост Гилла в Х от 13.05.2024

Трейдеры расценили пост как заявление о «возвращении к игре».