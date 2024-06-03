Африканские страны начали бороться с уличными торговцами валютой

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июня 2024, 13:24 Читати українською

Африканские страны начали бороться с уличными торговцами валютой

Монетарные регуляторы Замбии, Зимбабве, Нигерии, Южного Судана и Ганы вводят новые ограничения на уличную торговлю валютой, пишет Bloomberg. Менял арестовывают, облагают крупными штрафами, правила работы обменных пунктов пересматриваются.

Монетарные регуляторы Замбии, Зимбабве, Нигерии, Южного Судана и Ганы вводят новые ограничения на уличную торговлю валютой, пишет Bloomberg.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Председатель Банка Ганы Эрнест Аддисон запретил пунктам обмена валюты рекламировать обменные курсы за пределами собственных помещений.

«Банк полностью осведомлен об операциях нелегальных операторов на валютном рынке и работает с центром финансовой разведки над очищением рынка», — отметил он.

Власти африканских стран также пытаются бороться с «уличными», неорганизованными рынками обмена. Обменные курсы на них отличаются от официальных, установленных центральными банками, и используются гражданами гораздо чаще.

Иностранные инвесторы часто опасаются инвестировать в страны с параллельными рынками из-за их возможного влияния на стабильность валюты, отметил Чарльз Робертсон, глава макростратегии FIM Partners.

По словам главы Банка Южного Судана Джеймса Алик Гаранга, регулятор фиксирует «частичный успех» от мер по «реорганизации валютного рынка», принятых в апреле.

Тем не менее издание отмечает, скорее, реорганизацию деятельности уличных менял. Так, в Зимбабве они покинули свои привычные места в центрах городов и стали торговать через WhatsApp.

По словам Мосопе Арубаи, экономиста IC Group, торговцы «уходят в подполье и изобретают более креативные способы продолжения своего бизнеса».

Рост уличного валютного рынка происходит во многом из-за ограниченного предложения долларов США по официальным каналам, объяснил Хаснайн Малик, руководитель отдела исследований стратегии акций компании Tellimer в Дубае.

«Обвинение в манипулировании рынком для оправдания репрессий в отношении валютных торговцев было бы более правдоподобным, если бы банки и центральный банк могли поставлять иностранную валюту населению по официальным обменным курсам», — сказал он.

Другой проблемой Робертсон называет заниженные ставки, которые подрывают доверие к местной валюте. Однако центральные банки пока не пытаются изменить ситуацию, и вместо этого «убивают гонца с плохой вестью, нежели саму эту весть читают», считает эксперт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
3 июня 2024, 13:27
#
Чорні з чорним:)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами