Африканские страны начали бороться с уличными торговцами валютой

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Что известно

Председатель Банка Ганы Эрнест Аддисон запретил пунктам обмена валюты рекламировать обменные курсы за пределами собственных помещений.

«Банк полностью осведомлен об операциях нелегальных операторов на валютном рынке и работает с центром финансовой разведки над очищением рынка», — отметил он.

Власти африканских стран также пытаются бороться с «уличными», неорганизованными рынками обмена. Обменные курсы на них отличаются от официальных, установленных центральными банками, и используются гражданами гораздо чаще.

Иностранные инвесторы часто опасаются инвестировать в страны с параллельными рынками из-за их возможного влияния на стабильность валюты, отметил Чарльз Робертсон, глава макростратегии FIM Partners.

По словам главы Банка Южного Судана Джеймса Алик Гаранга, регулятор фиксирует «частичный успех» от мер по «реорганизации валютного рынка», принятых в апреле.

Тем не менее издание отмечает, скорее, реорганизацию деятельности уличных менял. Так, в Зимбабве они покинули свои привычные места в центрах городов и стали торговать через WhatsApp.

По словам Мосопе Арубаи, экономиста IC Group, торговцы «уходят в подполье и изобретают более креативные способы продолжения своего бизнеса».

Рост уличного валютного рынка происходит во многом из-за ограниченного предложения долларов США по официальным каналам, объяснил Хаснайн Малик, руководитель отдела исследований стратегии акций компании Tellimer в Дубае.

«Обвинение в манипулировании рынком для оправдания репрессий в отношении валютных торговцев было бы более правдоподобным, если бы банки и центральный банк могли поставлять иностранную валюту населению по официальным обменным курсам», — сказал он.

Другой проблемой Робертсон называет заниженные ставки, которые подрывают доверие к местной валюте. Однако центральные банки пока не пытаются изменить ситуацию, и вместо этого «убивают гонца с плохой вестью, нежели саму эту весть читают», считает эксперт.