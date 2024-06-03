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3 июня 2024, 11:14 Читати українською

В Укравтопроме назвали самые популярные авто на украинском рынке

В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4. Об этом сообщает «Укравтопром».

В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4.

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Так, десятком самых популярных моделей авто было сформировано более трети майского рынка новых легковушек.

В ТОП-10 легковушек месяца вошли:

  • Toyota RAV-4 — 475 ед.;
  • Renault Duster — 391 ед.;
  • Mitsubishi L200 — 152 ед.;
  • Kia Sportage — 148 ед.;
  • Mazda CX5 — 125 ед.;
  • Skoda Kodiaq — 121 ед.;
  • Toyota Camry — 114 ед.;
  • Suzuki SX4 — 113 ед.;
  • Volkswagen ID.4 — 110 ед.;
  • BMW X5 — 109 ед.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
bonv
bonv
3 июня 2024, 11:38
#
Toyota платить за рекламу?:)))
+
0
Ranet
Ranet
3 июня 2024, 11:46
#
Разница между первым и третьим местом 350 авто, а между третьим и десятым 40.😂
+
+15
veritas69
veritas69
3 июня 2024, 12:08
#
Держите нас в курсе. важное дело делаете
+
+72
zevs1
zevs1
3 июня 2024, 13:13
#
Что это такое Укравтопром он разве что-то производит?
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