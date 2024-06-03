В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4. Об этом сообщает «Укравтопром».
В Укравтопроме назвали самые популярные авто на украинском рынке
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Так, десятком самых популярных моделей авто было сформировано более трети майского рынка новых легковушек.
В ТОП-10 легковушек месяца вошли:
- Toyota RAV-4 — 475 ед.;
- Renault Duster — 391 ед.;
- Mitsubishi L200 — 152 ед.;
- Kia Sportage — 148 ед.;
- Mazda CX5 — 125 ед.;
- Skoda Kodiaq — 121 ед.;
- Toyota Camry — 114 ед.;
- Suzuki SX4 — 113 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 110 ед.;
- BMW X5 — 109 ед.
Источник: Минфин
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