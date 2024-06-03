Нарушения ПДД: за четыре года украинцы уплатили штрафов более чем на 2 миллиарда

За 4 года после начала введения в Украине автоматической фиксации нарушений ПДД полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений: из этого количества было исполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 млрд грн. Об этом написал в фейсбуке заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Камеры на дорогах

«Сейчас 265 приборов контроля работают в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях государства, кроме областей, где продолжаются боевые действия».

Только за этот год мы подключили к системе фиксации 50 приборов контроля, из них возобновили работу 19 приборов, подключенных до вторжения рф, и 31 прибор подключен впервые", — написал Белошицкий.

По его словам, скорость остается одной из самых распространенных причин ДТП с тяжелыми последствиями.

«Однако за 4 года работы в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое», — добавил он.

До запуска системы фиксации количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах установления приборов контроля составило — 541, в настоящее время — 175−175 (47 случаев по причине превышения скорости), уточнил Белошицкий.

По его словам, цель — «Vision Zero» (нулевая смертность на дорогах).