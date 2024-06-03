3 июня в киевском метрополитене изменят график движения поездов. Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Киевский метрополитен изменяет график движения поездов
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Новые интервалы
Интервалы между поездами составят:
- в пиковые часы ориентировочно 3−4 минуты;
- в межпиковом —
6:00—6:30минут;
- в выходные дни интервалы остаются без изменений — 6−7 минут.
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Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистами.
Источник: Минфин
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