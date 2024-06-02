Японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin сообщила о несанкционированном доступе к счетам компании, на которых хранился биткоин. Злоумышленники вывели с биржи 4502,9 BTC, что составляет более $300 млн. Об этом пишет Incrypted.
Хакеры взломали японскую криптобиржу DMM Bitcoin и похитили биткоины более чем на $300 миллионов
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Представители DMM Bitcoin заявили о прекращении спотовых сделок на платформе до выяснения всех обстоятельств происшествия. Клиенты также могут столкнуться с задержками при снятии средств в иенах, заявили в компании.
При этом о каких-либо подробностях хакерской атаки и методе взлома не сообщают.
Команда биржи отметила, что возместит все убытки и восполнит резервы первой криптовалюты. Сроки закупки биткоина представители фирмы не стали объявлять.
Хакерская атака на DMM Bitcoin стала вторым по величине взломом среди японских компаний. В 2018 году платформа Coincheck потеряла в результате эксплойта $370 млн.
Источник: Минфин
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