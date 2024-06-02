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2 июня 2024, 12:13 Читати українською

НБУ зарегистрировал торговую марку PROSTIR e-Secure

Национальный банк получил от Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций свидетельство регистрации торговой марки PROSTIR e-Secure. Такое свидетельство подтверждает право собственности НБУ на бренд PROSTIR e-Secure. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк получил от Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций свидетельство регистрации торговой марки PROSTIR e-Secure.
Фото: НБУ

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«Регистрация торговой марки — важное событие для каждой компании и продукта, ведь способствует росту доверия и узнаваемости бренда среди потребителей, усиливает конкурентоспособность и создает правовой фундамент для защиты интеллектуальной собственности», — отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Регулятор напомнил, что технология PROSTIR e-Secure была внедрена в национальной карточной платежной системе «Простир» в 2022 году.

«PROSTIR e-Secure является важным инструментом повышения уровня безопасности операций в сети Интернет с платежными картами „Простир“, в частности минимизации рисков платежного мошенничества», — говорится в сообщении.

О технологии

PROSTIR e-Secure — технология защиты операций электронной коммерции для участников национальной карточной платежной системы «Простир», построенная на протоколе EMV 3-D Secure версии 2.2.0 и представленная решением Directory Server, сертифицированным в EMVCo.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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