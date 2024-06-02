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2 июня 2024, 16:00 Читати українською

Польша готовит новый пакет помощи Украине: что писали западные СМИ об Украине на этой неделе

Reuters: Польша готовит новый пакет помощи Украине

Польша сейчас работает над новой военной помощью для Украины. Это будет уже 45-й пакет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Reuters.

«Польша отправила 44 пакета помощи Украине, сейчас мы организовываем 45-й… Мы считаем, что только в виде военной помощи мы внесли около 4 миллиардов евро», — заявил он.

Tagesschau: В Германии призвали ускорить согласование переговорной рамки для вступления Украины в ЕС

Украина выполнила все требования реформ для начала переговоров по вступлению в Европейский союз. В связи с этим страны ЕС должны быстро согласовать переговорные рамки. Об этом заявила государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман, сообщает Tagesschau.

«По мнению правительства Германии, Украина выполняет все требования по открытию переговоров о вступлении в ЕС в июне. Поэтому мы призываем все страны-члены ЕС быстро согласовать переговорные рамки», — заявила она.

Politico: Страны НАТО требуют от Столтенберга деталей по его плану для Украины на 100 миллиардов евро

Союзники по НАТО требуют, чтобы генсек Альянса Йенс Столтенберг придал больше ясности относительно своего плана поддержки Украины на 100 млрд евро. Об этом сообщает Politico.

За кулисами даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины в последние недели стали более сдержанными по этому поводу, интересуясь, откуда и как будет взята такая большая сумма денег, пишет издание.

Reuters: Столтенберг будет просить союзников ежегодно выделять 40 миллиардов евро в помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен просить союзников выделять около 40 млрд евро в год на военную помощь Украине. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил источник агентства в НАТО, такое финансирование выдержало бы по крайней мере текущие уровни военной поддержки, которую направляют союзники.

Источник: Минфин
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