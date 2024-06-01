В мае украинцы приобрели 5,5 тысячи новых авто. Самые популярные марки

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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В то же время от показателя довоенного мая 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 35%.

По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке уменьшилась на 4%.

Самые популярные марки

Лидерство на рынке новых авто удерживает японская марка Toyota — 928 ед.

На втором месте остается Renault — 440 ед.

Третий результат у BMW — 418 шт.

На четвертом месте Volkswagen — 389 шт.

Замыкает пятерку Skoda — 318 шт.

Бестселлер мая

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Toyota RAV-4, который в мае нашел 475 покупателей.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 27,7 тыс. новых легковых авто, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года.