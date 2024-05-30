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30 мая 2024, 18:34 Читати українською

НБУ прогнозирует, что безработица в Украине будет постепенно снижаться

Безработица в Украине будет постепенно снижаться в течение следующих лет: с 14,2% в 2024 году до 11,9% в 2025 и 10,6% в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Безработица в Украине будет постепенно снижаться в течение следующих лет: с 14,2% в 2024 году до 11,9% в 2025 и 10,6% в 2026 году.
Фото:depositphotos

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Прогноз НБУ

Низкий уровень безработицы приведет к быстрому росту реальных заработных плат. НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году они превысят довоенный уровень.

В настоящее время восстановление экономики побуждает бизнес активно искать работников, о чем свидетельствует стремительный рост вакансий на сайтах по поиску работы.

Почему есть сложности с поиском персонала

В то же время количество резюме уменьшилось, и бизнес жалуется на нехватку персонала.

Остро ощущается нехватка представителей рабочих специальностей, логистов и работников розничной торговли.

Ключевой фактор нехватки рабочей силы — последствия войны, прежде всего, миграция и мобилизация.

Кроме того, опыт, навыки и требования кандидатов часто не отвечают вакантным должностям. Как следствие, растет конкуренция за квалифицированных работников и соответственно работодатели повышают зарплаты.

Чего ждать

В результате войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще длительное время.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
TAN72
TAN72
30 мая 2024, 18:50
#
Скоро работать некому будет,завезут со стран третьего мира.
+
+45
Rubi0
Rubi0
30 мая 2024, 18:53
#
Всех кто не сбежал тцк устроят в армию, так что прогноз нбу реалистичен
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
30 мая 2024, 19:06
#
Понятно, кого в армию, кто в Европу, кто-то нелегально
+
+15
antibiotik1
antibiotik1
30 мая 2024, 19:49
#
В честь чего? новые рабочие места появились? или хорошие зарплаты, условия чтоб люди шли на работы? или перестали хватать на улицах пешеходов, водителей, в маршрутках? А ну если речь за принудительное устройство в збройнi сили то да.

Дядю друга с Запорожья сняли в автобусе в Ровно, даже домой не отпустили, обещали 3 мес учебки, в итоге 3 недели, дальше будет распределение куда-то в часть. Без званий и опыта, обычный работяга. И таких случаев последнее время валом.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
30 мая 2024, 20:23
#
В упор не вижу работу!!!
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