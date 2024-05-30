Безработица в Украине будет постепенно снижаться в течение следующих лет: с 14,2% в 2024 году до 11,9% в 2025 и 10,6% в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
НБУ прогнозирует, что безработица в Украине будет постепенно снижаться
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Прогноз НБУ
Низкий уровень безработицы приведет к быстрому росту реальных заработных плат. НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году они превысят довоенный уровень.
В настоящее время восстановление экономики побуждает бизнес активно искать работников, о чем свидетельствует стремительный рост вакансий на сайтах по поиску работы.
Почему есть сложности с поиском персонала
В то же время количество резюме уменьшилось, и бизнес жалуется на нехватку персонала.
Остро ощущается нехватка представителей рабочих специальностей, логистов и работников розничной торговли.
Ключевой фактор нехватки рабочей силы — последствия войны, прежде всего, миграция и мобилизация.
Кроме того, опыт, навыки и требования кандидатов часто не отвечают вакантным должностям. Как следствие, растет конкуренция за квалифицированных работников и соответственно работодатели повышают зарплаты.
Чего ждать
В результате войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще длительное время.
Комментарии - 5
Дядю друга с Запорожья сняли в автобусе в Ровно, даже домой не отпустили, обещали 3 мес учебки, в итоге 3 недели, дальше будет распределение куда-то в часть. Без званий и опыта, обычный работяга. И таких случаев последнее время валом.