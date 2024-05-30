НБУ прогнозирует, что безработица в Украине будет постепенно снижаться

Безработица в Украине будет постепенно снижаться в течение следующих лет: с 14,2% в 2024 году до 11,9% в 2025 и 10,6% в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Прогноз НБУ

Низкий уровень безработицы приведет к быстрому росту реальных заработных плат. НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году они превысят довоенный уровень.

В настоящее время восстановление экономики побуждает бизнес активно искать работников, о чем свидетельствует стремительный рост вакансий на сайтах по поиску работы.

Почему есть сложности с поиском персонала

В то же время количество резюме уменьшилось, и бизнес жалуется на нехватку персонала.

Остро ощущается нехватка представителей рабочих специальностей, логистов и работников розничной торговли.

Ключевой фактор нехватки рабочей силы — последствия войны, прежде всего, миграция и мобилизация.

Кроме того, опыт, навыки и требования кандидатов часто не отвечают вакантным должностям. Как следствие, растет конкуренция за квалифицированных работников и соответственно работодатели повышают зарплаты.

Чего ждать

В результате войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще длительное время.