Украинцы более 100 000 раз перерегистрировали авто в приложении «Дия» и получили номерные знаки DIIA, которые невозможно купить просто так — только с «Дией». Об этом сообщает прессслужба «Дии».
Через «Дию» перерегистрировали более 100 тысяч авто. Какие машины покупали или продавали чаще всего
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Какие марки покупали/продавали чаще всего
- Volkswagen
- Renault
- Форд
- ВАЗ
- Skoda
При этом средняя договорная стоимость авто составляет 204500 грн.
Читайте также: В «Дие» снова работает услуга перерегистрации авто и обмена водительского удостоверения
Напомним
Бета-версию услуги перерегистрации авто в приложении «Дия» запустили в октябре 2023 года. Отмечалось, что услуга будет доступна легковым автомобилям, мотоциклам и мопедам.
Продавцу нужно оформить договор в «Дия» и поделиться QR-кодом или ссылкой с покупателем, который, ознакомившись с документом, должен выбрать номерные знаки и техпаспорт.
К тому же во время сделки осуществляется автоматическая проверка, которая должна оградить клиента от приобретения находящегося в розыске угнанного авто или транспортного средства. Номера и техпаспорт могут доставить в почтовое отделение или курьером на дом.
Комментарии