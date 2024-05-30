Через «Дию» перерегистрировали более 100 тысяч авто. Какие машины покупали или продавали чаще всего

Украинцы более 100 000 раз перерегистрировали авто в приложении «Дия» и получили номерные знаки DIIA, которые невозможно купить просто так — только с «Дией». Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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Какие марки покупали/продавали чаще всего

Volkswagen

Renault

Форд

ВАЗ

Skoda

При этом средняя договорная стоимость авто составляет 204500 грн.

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Напомним

Бета-версию услуги перерегистрации авто в приложении «Дия» запустили в октябре 2023 года. Отмечалось, что услуга будет доступна легковым автомобилям, мотоциклам и мопедам.

Продавцу нужно оформить договор в «Дия» и поделиться QR-кодом или ссылкой с покупателем, который, ознакомившись с документом, должен выбрать номерные знаки и техпаспорт.

К тому же во время сделки осуществляется автоматическая проверка, которая должна оградить клиента от приобретения находящегося в розыске угнанного авто или транспортного средства. Номера и техпаспорт могут доставить в почтовое отделение или курьером на дом.