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21 мая 2024, 11:10 Читати українською

Morgan Stanley и Deutsche Bank прогнозируют рост S&P 500 до 5500 пунктов

Аналитики банка Morgan Stanley прогнозируют, что значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 ко второму кварталу 2025 года составит 5400 пунктов. Аналитики Deutsche Bank повысили прогноз значения американского фондового индекса S&P 500 до 5500 пунктов с ранее ожидавшихся 5100 пунктов.

Аналитики Deutsche Bank повысили прогноз значения американского фондового индекса S&P 500 до 5500 пунктов с ранее ожидавшихся 5100 пунктов.
Фото:depositphotos

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Что говорят банкиры

Предыдущий прогноз Morgan Stanley был сделан на конец 2024 года и предусматривал, что индекс будет находиться в районе 4500 пунктов. В пятницу 17 мая индекс S&P 500 завершил торги чуть выше отметки 5300 пунктов.

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что прибыль в расчете на акцию компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, увеличится на 8% в 2024 году и на 13% в 2025 году.

Таким образом, ко второму кварталу 2025 года соотношение ожидаемой стоимости к ожидаемой годовой прибыли составит около 19х. Озвученная выше цифра является базовым прогнозом.

Позитивный прогноз предусматривает, что индекс составит 6350 пунктов, а негативный предполагает «жесткую посадку» в американской экономике и падение индикатора до 4200 пунктов.

Deutsche Bank объяснил пересмотр улучшением прогноза корпоративных прибылей в 2024 году. Теперь эксперты ожидают, что совокупная прибыль компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, достигнет $258 на акцию в этом году. Это означает рост на 13%, в то время как консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагает повышение на 11,1%, по данным FactSet.

Новый прогноз Deutsche Bank является одним из самых оптимистичных среди ведущих банков. Самый высокий дают аналитики BMO — 5600 пунктов на конец текущего года.

На торгах в понедельник S&P 500 вырос на 0,3%.

Источник: Минфин
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