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30 мая 2024, 12:38 Читати українською

ЭКА начала страховать украинский бизнес от военных рисков

Государственное экспортно-кредитное агентство начало принимать заявки от бизнеса на страхование от военных и политических рисков. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Государственное экспортно-кредитное агентство начало принимать заявки от бизнеса на страхование от военных и политических рисков.
Фото:depositphotos

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Что известно

Ранее полис страхования от военных рисков в Украине могли приобрести только иностранные компании. Их инвестиции готовы страховать международные агентства MIGA и DFC. Такие страховки в Украине уже привлекли ряд инвесторов.

Теперь это может делать ЭКА для украинских компаний.

От каких рисков страхуют

В риски, от которых может страховать ЭКА, входят война, смена власти, теракты, оккупация.

Компания предлагает два продукта: страхование прямых инвестиций (для инвесторов, имеющих долю более 10% в предприятии) и страхование инвестиционных кредитов банков.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Страхование военных рисков планируют запустить во втором квартале 2024 года

На какие суммы будут страховаться

Максимальная сумма инвестиций, которую ЭКА готова страховать — 200 млн грн, рассказал инициатор закона Дмитрий Киселевский.

Страховой тариф для прямых инвестиций составит 0,49−8,05%, для инвестиционных кредитов — 0,95−4,05%.

Читайте: Президент подписал закон о страховании инвестиций от военных рисков

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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