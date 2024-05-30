ЭКА начала страховать украинский бизнес от военных рисков

Государственное экспортно-кредитное агентство начало принимать заявки от бизнеса на страхование от военных и политических рисков. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Что известно

Ранее полис страхования от военных рисков в Украине могли приобрести только иностранные компании. Их инвестиции готовы страховать международные агентства MIGA и DFC. Такие страховки в Украине уже привлекли ряд инвесторов.

Теперь это может делать ЭКА для украинских компаний.

От каких рисков страхуют

В риски, от которых может страховать ЭКА, входят война, смена власти, теракты, оккупация.

Компания предлагает два продукта: страхование прямых инвестиций (для инвесторов, имеющих долю более 10% в предприятии) и страхование инвестиционных кредитов банков.

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На какие суммы будут страховаться

Максимальная сумма инвестиций, которую ЭКА готова страховать — 200 млн грн, рассказал инициатор закона Дмитрий Киселевский.

Страховой тариф для прямых инвестиций составит 0,49−8,05%, для инвестиционных кредитов — 0,95−4,05%.

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