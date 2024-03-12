Израиль думает о создании цифрового шекеля со встроенными депозитами

Банк Израиля обнародовал планы поддержки новой цифровой валюты центрального банка (CBDC) с уникальными функциями, охватывающей возможность начисления процентов на цифровой шекель. В объявлении центробанка изложено видение цифровой валюты , содержащей передовые финансовые технологии и соображения по конфиденциальности. Об этом сообщает FinTech Insider со ссылкой на Банк Израиля.

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Как отмечается в релизе регулятора, их CBDC планируется запустить по двухуровневой модели, предусматривающей мгновенные платежи в режиме 24/7, поддержку нескольких платежей и офлайн-функциональность, а также ограничения на остатки. Одной из наиболее заметных его особенностей является возможность начисления процентов на остаток.

Процентный потенциал цифрового шекеля вносит новый аспект в ландшафт CBDC. В то время как коммерческие банки в Израиле предлагают 4,86% годовых по депозитам в фиатных шекелях, цифровой шекель позволит банкам включать его в свою краткосрочную ликвидность без начисления процентов. Центральный банк отметил, что структура данных CBDC будет поддерживать ограничения на владение и применение процентов, приспособленных к типам пользователей и размерам балансов.

В своем заявлении Банк Израиля подчеркнул вопрос конфиденциальности. Архитектура цифрового шекеля разработана так, чтобы ограничить доступ центрального банка к персональным данным. В частности, у центрального банка нет информации о балансах и транзакциях конечных пользователей. Такой подход предполагает достижение баланса между операционной прозрачностью и конфиденциальностью пользователей.

Израиль изучает идею выпуска цифрового шекеля с 2021 года, но никаких пилотных тестов не проводилось. Банк Израиля заявил, что из-за взаимосвязанности компонентов системы цифрового шекеля решения по ее внедрению остаются предварительными.

Банк также отметил, что переход к цифровому шекелю может ускориться, если увеличится использование стейблкоинов в Израиле. Несмотря на потенциальный катализатор, центральный банк отметил, что принятие стейблкоинов для платежей еще не достигло значительного уровня в стране. Такой осторожный, взвешенный подход отражает сложность CBDC и необходимость тщательного планирования и тестирования.