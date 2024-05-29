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29 мая 2024, 19:05 Читати українською

Нацбанк представил новую 10-гривневую памятную монету

Национальный банк 29 мая 2024 презентовал новую оборотную памятную монету «Государственная специальная служба транспорта» номиналом 10 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк 29 мая 2024 презентовал новую оборотную памятную монету «Государственная специальная служба транспорта» номиналом 10 гривен.

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Монета посвящена Государственной специальной службе транспорта — военному формированию в составе Министерства обороны Украины, заботящейся об устойчивости транспортной системы страны.

«Ее аверс не отличается от монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. В то же время у нее есть тематический реверс.

В центре композиции рельефно изображена эмблема этого военного формирования.

Центральным элементом эмблемы является трезубец, под которым — крылатое колесо Меркурия, которое более 100 лет назад использовалось как эмблема Министерства путей УНР. Это свидетельствует о наследственности национальных традиций и особой специфике деятельности службы.

На заднем плане реверс схематически изображен мост как символ транспортной инфраструктуры Украины и строительства и восстановления объектов критической и транспортной инфраструктуры, добавили в НБУ.

Нацбанк планирует отчеканить 10 миллионов штук вышеупомянутых монет.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
29 мая 2024, 19:26
#
Тобто четвертак, якщо по новому курсу!
+
0
Три літри
Три літри
29 мая 2024, 20:00
#
Четвер так це 25
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
29 мая 2024, 20:11
#
А ещо 2 кВт… 9.80 грн… С 1 вот числа…
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