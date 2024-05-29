Национальный банк 29 мая 2024 презентовал новую оборотную памятную монету «Государственная специальная служба транспорта» номиналом 10 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк представил новую 10-гривневую памятную монету
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Монета посвящена Государственной специальной службе транспорта — военному формированию в составе Министерства обороны Украины, заботящейся об устойчивости транспортной системы страны.
«Ее аверс не отличается от монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. В то же время у нее есть тематический реверс.
В центре композиции рельефно изображена эмблема этого военного формирования.
Центральным элементом эмблемы является трезубец, под которым — крылатое колесо Меркурия, которое более 100 лет назад использовалось как эмблема Министерства путей УНР. Это свидетельствует о наследственности национальных традиций и особой специфике деятельности службы.
На заднем плане реверс схематически изображен мост как символ транспортной инфраструктуры Украины и строительства и восстановления объектов критической и транспортной инфраструктуры, добавили в НБУ.
Нацбанк планирует отчеканить 10 миллионов штук вышеупомянутых монет.
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