CoinW дает до 200,000 USDT в управление трейдерам

Криптобиржа CoinW запустила Проп-трейдинговую площадку и дает трейдерам от 5,000 до 200,000 долларов в управление. Если трейдер уверен в своих навыках и обладает достаточными знаниями, он может начать управление крупным капиталом, чтобы выйти на новый уровень. Официальный сайт для регистрации .

Деньги даются в управление без ограничения по времени, однако ограничено плечо маржинальной торговли (максимально 5 плечо доступно). Торговля ведется на бирже CoinW, которая входит в ТОП 5 бирж по торговому объему на деривативах согласно рейтинга coinmarketcap.Суточный объем торговли колеблется от 25 до 30 млрд в сутки. Также реализована функция проверки активов Proof of Reserves, который доказывает безопасное хранение средств клиентов.

Чтобы сохранить управление активами нужно придерживаться определенных рамок риск менеджмента. Так, максимальный дневной убыток не должен превышать 5%, а прибыль должна быть от 5% в зависимости от уровня.

Также криптобиржа разработала специальную программу для крупных трейдеров и инфлюенсеров. Чтобы получить лучшие условия, свяжитесь с Alex Notm или в Телеграм.

В СoinW также поделились планами запуска специальной Rush Challenge кампании приуроченной к Чемпионату Европы по футболу 2024 с призовым фондом $1,000,000. Все подробности будут немного позже, однако немного инсайдов получить удалось. Участникам необходимо зарабатывать баллы, которые можно обменять на призы (Семидневный тур по Европе, Apple техника, Мега бонусы и другое). Зарабатывать баллы можно выполняя различные задания, в том числе и угадывание победителей матчей.