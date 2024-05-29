Названы коллекционные авто с наибольшим ростом стоимости за последние десять лет

В последние годы наблюдается бум на ретро-авто. Есть даже фонды, которые скупают их для инвестиций. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Reuters.

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Из 15 поколений автомобилей, цены на которые больше выросли за последнее десятилетие, семь — европейские бренды, преимущественно спортивные и суперкары от BMW, Porsche и Ferrari.

Лидером по росту стоимости стал BMW M5 1988 года выпуска — плюс 644%. В 2014 году за этот автомобиль просили $12,8 тысяч, а сейчас он стоит $95,2 тысяч.

ТОП-10 коллекционных авто с самым большим ростом стоимости с 2014 года, по данным Hagerty, Inc.