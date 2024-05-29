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29 мая 2024, 14:13 Читати українською

Названы коллекционные авто с наибольшим ростом стоимости за последние десять лет

В последние годы наблюдается бум на ретро-авто. Есть даже фонды, которые скупают их для инвестиций. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Reuters.

В последние годы наблюдается бум на ретро-авто.
Фото: bmw.com

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Из 15 поколений автомобилей, цены на которые больше выросли за последнее десятилетие, семь — европейские бренды, преимущественно спортивные и суперкары от BMW, Porsche и Ferrari.

Лидером по росту стоимости стал BMW M5 1988 года выпуска — плюс 644%. В 2014 году за этот автомобиль просили $12,8 тысяч, а сейчас он стоит $95,2 тысяч.

ТОП-10 коллекционных авто с самым большим ростом стоимости с 2014 года, по данным Hagerty, Inc.

  1. BMW M5 (E28) 1988 г. в.: +644% (цена выросла с $12 800 до $95 200);
  2. Porsche 911 (964) 1990−1994 г.в: +426% ($35 800 — $188 200);
  3. BMW M3 (E30) 1986−1992 г. в.: +376% ($46 300 — $220 300);
  4. Ferrari 328 GTB/GTS 1985−1989г.в.: +351% ($40 800 — $183 900);
  5. Ford F-Series 1973−1979 г. в.: +289% ($11 700 — $45 500);
  6. Ferrari F355 1994−1999 г. в.: +284% ($48 700 — $187 000);
  7. Toyota 4Runner 1984−1989 г. в.: +280% ($8 900 — $33 800);
  8. Porsche 959 1986−1993 г. в.: +280% ($68 5000 — $2 600 000);
  9. Ford Mustang 1987−1993 г. в.: +268% ($9 000 — $33 100);
  10. Mercedes-Benz W126 1979−1992 г. в.: +240% ($8 400 — $28 600).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
29 мая 2024, 14:19
#
Барахло в ціні:)))
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