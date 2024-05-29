Российский Райффайзенбанк закрывает возможность переводить доллары за границу

Российское подразделение банка «Райффайзенбанк» заявило, что с 10 июня платежи в долларах из-за него будут недоступны для россиян из-за изменений требований американских банков-корреспондентов, осуществляющих переводы. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает The Moscow Times.

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«Мы не можем на это повлиять. Это изменение касается всех клиентов банка. Мы стараемся предупредить вас максимально заранее, учитывая постоянно меняющиеся условия рынка», — говорится в сообщении.

Также банк объявил об остановке приема вкладов. В частности, с 1 июня банк прекращает открытие новых накопительных счетов по нескольким тарифам.

В то же время, с 3 июня в «Райффайзенбанке» россияне больше не смогут открывать новые депозиты, пролонгация вкладов также станет недоступной.