Международные переводы MoneyGram теперь можно получить на Новой почте

Теперь в любом отделении Новой почты можно получить международный перевод MoneyGram. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Деньги доступны сразу после отправки перевода из-за границы, без открытия счета. Получение наличных денег бесплатно для получателя.

Мы расширяем собственные сервисы для удобства клиентов. Они могут получить международные переводы с помощью Western Union, RIA, а теперь еще MoneyGram", — заявил Андрей Кривошапко, CEO NovaPay.

Как получить перевод

Для того чтобы получить перевод необходимо:

обратиться в ближайшее отделение Новой почты;

назвать кассиру номер перевода в MoneyGram;

предоставить документы, удостоверяющие личность;

получить средства наличными деньгами.

MoneyGram предоставляет услуги денежных переводов по всему миру онлайн и офлайн. MoneyGram насчитывает более 150 миллионов потребителей.

NovaPay — основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях Новой почты. По данным НБУ, компания занимает 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов. В 2023 году количество сделок в NovaPay достигло 2,46 млн транзакций в сутки.