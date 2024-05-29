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29 мая 2024, 12:28 Читати українською

Международные переводы MoneyGram теперь можно получить на Новой почте

Теперь в любом отделении Новой почты можно получить международный перевод MoneyGram. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь в любом отделении Новой почты можно получить международный перевод MoneyGram.
Фото: NovaPay

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Деньги доступны сразу после отправки перевода из-за границы, без открытия счета. Получение наличных денег бесплатно для получателя.

Мы расширяем собственные сервисы для удобства клиентов. Они могут получить международные переводы с помощью Western Union, RIA, а теперь еще MoneyGram", — заявил Андрей Кривошапко, CEO NovaPay.

Как получить перевод

Для того чтобы получить перевод необходимо:

  • обратиться в ближайшее отделение Новой почты;
  • назвать кассиру номер перевода в MoneyGram;
  • предоставить документы, удостоверяющие личность;
  • получить средства наличными деньгами.

MoneyGram предоставляет услуги денежных переводов по всему миру онлайн и офлайн. MoneyGram насчитывает более 150 миллионов потребителей.

NovaPay — основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях Новой почты. По данным НБУ, компания занимает 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов. В 2023 году количество сделок в NovaPay достигло 2,46 млн транзакций в сутки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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0
torn
torn
29 мая 2024, 12:32
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
torn
torn
29 мая 2024, 12:35
#
MoneyGram за міжнародні перекази бере набагато менше, ніж NovaPay з бізнес клієнтів за перекази в Україні.
+
0
Три літри
Три літри
29 мая 2024, 13:13
#
Можеш створити власну компанію з доставки і брати менше ніж НП.
+
0
Три літри
Три літри
29 мая 2024, 13:12
#
Звідки переводить? Хіба раніше бізнес-клієнти неплатили комісію?

Якась маячня.
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0
bonv
bonv
29 мая 2024, 12:49
#
Бізнес хороший — відсотки не дуже.
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0
Три літри
Три літри
29 мая 2024, 13:14
#
Пролетарів знов рахують чужі гроші
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