AliExpress перестал принимать рубли и отправлять заказы в россию

Владеющая маркетплейсом AliExpress китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса: перестала принимать рубли и не позволяет оформить доставку в россию. Об этом пишет «Коммерсант».

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«С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернет через несколько дней», — сказал изданию эксперт на рынке маркетплейсов.

По его словам, теперь российским покупателям придется задействовать схемы с казахстанскими, кыргызскими и армянскими картами. При этом для физической доставки товаров в россию придется прибегнуть к каким-то транзитным схемам, что приведет к удорожанию и потере экономического смысла в приобретении продукции на маркеплейсе.

Ужесточение политики Alibaba связано, прежде всего, с угрозой вторичных санкций, из-за которых возникли и другие проблемы с российскими платежами в Китае.