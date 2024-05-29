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29 мая 2024, 11:47 Читати українською

AliExpress перестал принимать рубли и отправлять заказы в россию

Владеющая маркетплейсом AliExpress китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса: перестала принимать рубли и не позволяет оформить доставку в россию. Об этом пишет «Коммерсант».

Владеющая маркетплейсом AliExpress китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса: перестала принимать рубли и не позволяет оформить доставку в россию.

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«С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернет через несколько дней», — сказал изданию эксперт на рынке маркетплейсов.

По его словам, теперь российским покупателям придется задействовать схемы с казахстанскими, кыргызскими и армянскими картами. При этом для физической доставки товаров в россию придется прибегнуть к каким-то транзитным схемам, что приведет к удорожанию и потере экономического смысла в приобретении продукции на маркеплейсе.

Ужесточение политики Alibaba связано, прежде всего, с угрозой вторичных санкций, из-за которых возникли и другие проблемы с российскими платежами в Китае.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+30
Serhiozzi
Serhiozzi
29 мая 2024, 12:00
#
Зате Нетфлікс повернув дубляж російською.
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0
bonv
bonv
29 мая 2024, 12:23
#
Є обмеження і є схеми обійти ці обмеження…
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+9
Sarevok
Sarevok
29 мая 2024, 12:36
#
Не Aliexpress, а Alibaba. Научитесь хотя бы из источников без отсебятины копипастить.
+
0
huliolopez
huliolopez
29 мая 2024, 13:29
#
«Китайська компанія Alibaba, що володіє маркетплейсом AliExpress»
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0
3212242
3212242
29 мая 2024, 13:47
#
Щось не віриться, думаю не договорюють. Для рашки давно існував такий собі окремий алі на «сру» домені, з іншим дизайном. Крім того раніше там точно існували склади Алі і часто відправляли прямо з них. Певно оформили це все якось і працюють далі.
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