Высокий представитель
Жозеп Боррель призвал разблокировать 6,6 млрд евро военной помощи Украине
Высокий представитель
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В настоящее время существует семь правовых актов, которые должны быть приняты, чтобы мобилизовать 6,6 млрд евро, отметил Боррель. По его словам, нужна единогласность среди стран ЕС, которой нет уже в течение месяцев.
Боррель отметил, что эта ситуация особенно острая, учитывая, что украинский фонд помощи в 5 млрд евро, создаваемый в рамках Европейского фонда мира, был согласован на высшем уровне среди лидеров ЕС, на уровне Европейского Совета.
По его словам, любые задержки в военной поддержке имеют реальные последствия и эти последствия измеряются человеческими жизнями, поврежденной гражданской инфраструктурой, потерями на боли боя.
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