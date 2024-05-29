Жозеп Боррель призвал разблокировать 6,6 млрд евро военной помощи Украине

Высокий представитель Е С Жозеп Боррель призвал правительства стран-членов разблокировать 6,6 млрд евро военной помощи Украине, которые не могут быть использованы из-за противоречий между странами-членами. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе 28 мая после заседания Совета министров ЕС по внешним отношениям, пишет Укринформ.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В настоящее время существует семь правовых актов, которые должны быть приняты, чтобы мобилизовать 6,6 млрд евро, отметил Боррель. По его словам, нужна единогласность среди стран ЕС, которой нет уже в течение месяцев.

Боррель отметил, что эта ситуация особенно острая, учитывая, что украинский фонд помощи в 5 млрд евро, создаваемый в рамках Европейского фонда мира, был согласован на высшем уровне среди лидеров ЕС, на уровне Европейского Совета.

По его словам, любые задержки в военной поддержке имеют реальные последствия и эти последствия измеряются человеческими жизнями, поврежденной гражданской инфраструктурой, потерями на боли боя.