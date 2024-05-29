Жозеп Боррель призвал разблокировать 6,6 млрд евро военной помощи Украине

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 мая 2024, 10:45 Читати українською

Жозеп Боррель призвал разблокировать 6,6 млрд евро военной помощи Украине

Высокий представитель Е С Жозеп Боррель призвал правительства стран-членов разблокировать 6,6 млрд евро военной помощи Украине, которые не могут быть использованы из-за противоречий между странами-членами. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе 28 мая после заседания Совета министров ЕС по внешним отношениям, пишет Укринформ.

Высокий представитель Е С Жозеп Боррель призвал правительства стран-членов разблокировать 6,6 млрд евро военной помощи Украине, которые не могут быть использованы из-за противоречий между странами-членами.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В настоящее время существует семь правовых актов, которые должны быть приняты, чтобы мобилизовать 6,6 млрд евро, отметил Боррель. По его словам, нужна единогласность среди стран ЕС, которой нет уже в течение месяцев.

Боррель отметил, что эта ситуация особенно острая, учитывая, что украинский фонд помощи в 5 млрд евро, создаваемый в рамках Европейского фонда мира, был согласован на высшем уровне среди лидеров ЕС, на уровне Европейского Совета.

По его словам, любые задержки в военной поддержке имеют реальные последствия и эти последствия измеряются человеческими жизнями, поврежденной гражданской инфраструктурой, потерями на боли боя.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
29 мая 2024, 11:43
#
Імітація роботи: одне одного закликають… а віз і нині там…
+
0
orest frank
orest frank
29 мая 2024, 11:45
#
Не робіть цього! ви зламаєте нам станок на Троєщині!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 42077136 и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами