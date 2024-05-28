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28 мая 2024, 18:39 Читати українською

Стоимость криптоактивов Трампа превысила $10 миллионов

Общая стоимость криптовалютных активов на кошельке, связываемом с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, превысила $10 млн. Об этом сообщают эксперты Arkham Intelligence.

Общая стоимость криптовалютных активов на кошельке, связываемом с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, превысила $10 млн.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день, 28 мая, стоимость криптоактивов Трампа снизилась до $9,69 млн, согласно данным платформы. Это в основном произошло из-за коррекции курса мемкоина MAGA (TRUMP).

Эти активы составляют большую часть криптопортфеля политика. При этом токен не имеет никакого отношения непосредственно к Трампу.

К моменту написания новости цена MAGA составляет $12,37. За сутки актив снизился почти на 3%, однако за месяц — вырос на 120%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Напомним

«Минфин» писал, что неизвестный трейдер заработал более $2,7 млн благодаря инвестициям в мемкоин MAGA. Он увеличил свой депозит на 505% за три дня.

24 и 25 мая 2024 года трейдер приобрел 6 млрд MAGA за $537 000. 27 мая он продал 1,5 млрд токенов около $744 000. На его балансе все еще сохраняется 4,5 млрд MAGA, которые оцениваются более чем в $2 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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