Mt. Gox переместила биткоины на $9,6 млрд и резкий рост количества криптофондов: что нового на рынке

Криптобиржа Mt. Gox переместила биткоины на $9,6 миллиарда впервые за пять лет

28 мая 2024 года из кошелька обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox перевели 141 658 BTC на общую сумму свыше $9,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные Whale Alert.

По информации аналитического сервиса, в сети биткоина зафиксирован ряд крупных транзакций, связанных с фирмой Mt. Gox. За последние несколько часов из кошелька криптобиржи совершили переводы 3999 BTC, 8239 BTC, 14057 BTC, 16589 BTC, 32137 BTC, 32499 BTC и 34138 BTC в новый адрес.

Информация о транзакциях по адресу Mt. Gox подтвердили в Arkham Intelligence. По данным платформы, из кошелька фирмы продолжают выводить биткоины. На счету Mt. Gox все еще сохраняется 137 892 BTC на общую сумму $9,3 млрд.

До конца неизвестно, с какой целью обанкротившаяся фирма перевела активы в новый адрес. Информации о выплатах или других целях транзакций не было.

Напомним, криптобиржа Mt. Gox закрылась в 2014 году после взлома, ущерб от которого составил 850 000 BTC.

Marathon Digital инвестирует $80 млн в строительство дата-центров в Кении

Майнинговая компания Marathon Digital заключила стратегическое соглашение с Министерством энергетики и нефти Кении.

Биткоин-майнер планирует создать несколько дата-центров с использованием возобновляемых источников энергии. Компания намерена инвестировать в это направление более $80 млн.

По условиям соглашения Министерство энергетики Кении и Marathon Digital будут обмениваться научной, технической и политической информацией, а также опытом инвестирования для лучшей оптимизации проектов возобновляемой энергетики.

В Японии рассматривают возможность создания стейблкоинов с привязкой иены и доллара США

Японский банковский гигант Nomura и его подразделение, занимающееся цифровыми активами — Laser Digital — объявили о сотрудничестве с местной фирмой GMO Internet Group. В рамках партнерства компании будут изучать возможность создания стейблкоинов в регионе. Об этом сообщает The Block со ссылкой на заявление.

Известно, что компании планируют выпустить «стабильные монеты» с привязкой к иене и доллару США.

В сообщении также говорится, что в рамках партнерства Nomura и Laser Digital сосредоточатся на торговле криптовалютами, управлении активами и венчурных инвестициях. Компания GMO планирует «внести больший вклад в технологическую сторону».

Трейдер заработал $2,7 миллиона за три дня благодаря мемкоину MAGA

Неизвестный трейдер заработал более $2,7 млн благодаря инвестициям в мемкоин MAGA. Он увеличил свой депозит на 505% за три дня. Об этом сообщает аналитическая компания Lookonchain.

24 и 25 мая 2024 года трейдер приобрел 6 млрд MAGA за $537 000. 27 мая он продал 1,5 млрд токенов около $744 000. На его балансе все еще сохраняется 4,5 млрд MAGA, которые оцениваются более чем в $2 млн.

В Bloomberg зафиксировали резкий рост количества криптофондов

С января по март на рынке появилось 25 ориентированных на криптовалюту венчурных и хедж-фондов, что является максимальным показателем со второго квартала 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Crypto Fund Research.

За 2024 год количество новых фондов и организаций почти вдвое превысило количество закрытых. Во время медвежьего 2023 это соотношение было практически одинаковым.

Банкротства хедж-фондов Three Arrows Capital и Alameda Research открыли возможности для прихода новых игроков по мере обновления рынка, заявил руководитель отдела исследований в CCData Джошуа де Вос. Он отметил, что «выжившие» организации получили двузначную и трехзначную доходность.

По данным Galaxy VisionTrack, общий рынок специализированных криптовалютных хедж-фондов вырос с $16,3 млрд в начале января до $21 млрд до конца марта.