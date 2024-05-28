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28 мая 2024, 10:45 Читати українською

Западные компании начали отказываться от выхода из россии — FT

Некоторые западные компании, в частности Avon, Air Liquide и Reckitt, остались в россии, несмотря на планы уйти после вторжения в Украину, пишет Financial Times.

Некоторые западные компании, в частности Avon, Air Liquide и Reckitt, остались в россии, несмотря на планы уйти после вторжения в Украину, пишет Financial Times.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо данным Киевской школы экономики (KSE), с 2022 года в россии осталось более 2100 транснациональных корпораций по сравнению с примерно 1600 международными компаниями, которые либо ушли с рынка, либо свернули свою деятельность.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным Киевской школы экономики (KSE), с 2022 года в россии осталось более 2100 транснациональных корпораций по сравнению с примерно 1600 международными компаниями, которые либо ушли с рынка, либо свернули свою деятельность.

В сентябре 2022 года Air Liquide объявила, что подписала меморандум о взаимопонимании по продаже своего российского бизнеса команде местных менеджеров. Однако соглашение так и не получило одобрения правительства россии, оставив компанию во взвешенном состоянии.

Некоторые компании больше не чувствуют себя обязанными покинуть страну. Avon начала процесс продаж своего российского бизнеса и получила предложения, но решила их не принимать.

Хотя в апреле 2022 года компания Reckitt объявила, что «начала процесс, направленный на передачу прав собственности на свой российский бизнес», ее новый исполнительный директор Крис Лихт занял другой подход. «Мы продолжаем рассматривать варианты, но они стали сложнее…», — сказал он в прошлом месяце.

В марте 2022 года компания PepsiCo объявила, что приостановила продажу и производство своего флагманского напитка в россии, но продолжает вести молочный бизнес в стране, где непосредственно трудоустроено 20 000 человек и косвенно 40 000 сельскохозяйственных рабочих.

Конкурирующая компания Coca-Cola прекратила поставку своих сиропов для безалкогольных напитков в россию, но эту роль заняла компания Coca-Cola Hellenic, местный производитель напитков, где ей принадлежит 21% акций.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+60
Kharakternyk
Kharakternyk
28 мая 2024, 11:08
#
Я нікому нічого не должен, крім своїх батьків:)
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+30
zevs1
zevs1
28 мая 2024, 11:14
#
Так почему же наши дети ему что-то должны
+
+15
bonv
bonv
28 мая 2024, 11:15
#
Вигода змінює плани…
+
0
xo4y
xo4y
28 мая 2024, 11:40
#
У кого війна, а хтось гроші заробляє.
+
0
Саша Ник
Саша Ник
28 мая 2024, 11:46
#
«Потужно» санкциями обложили врага… Крым вернут 100% и репараций горячих насыпят сверху.
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