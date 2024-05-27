Ethereum прогнозируют рост до $4500

Цена Ethereum может вырасти до $4500 еще до запуска спотовых ETF на базе криптовалюты. Такое мнение высказал основатель и CEO DeFiance Capital Артур Чеонг, пишет Forklog.

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23 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила заявки 19b-4 от эмитентов спотовых биржевых фондов на основе Ethereum. В преддверии одобрения курс эфира подскочил до $3900, но затем скорректировался к уровням около $3650.

На момент написания цена монеты вернулась к отметкам выше $3900.

Торговаться Ethereum-ETF смогут только после подписания SEC заявлений по форме S-1. По словам биржевого аналитика Bloomberg Джеймса Сейффарта, это может занять «недели или месяцы».

В JPMorgan назвали одобрение регулятором спотовых Ethereum-ETF политическим решением в преддверии президентских выборов в США.

Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор увидел преимущества для биткоина в запуске биржевых ETH-фондов.

Напомним, глава отдела исследований Standard Chartered Джеффри Кендрик допустил новый этап для крипто-ETF в 2025 году. По его мнению, следующие в очереди — SOL и XRP.

Соучредитель Matrixport Дэниел Ян также назвал Solana новым претендентом на запуск биржевых фондов.