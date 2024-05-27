Цены на дизельное горючее продолжают проседать. Какие ценники выставляют АЗС

Цены на дизельное топливо продолжают проседать, тогда как на бензин все еще имеют разнонаправленную динамику. Об этом пишет enkorr.

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Стимулом для уменьшения стоимости дизельного горючего было его удешевление в группе. А вот оптовые цены на бензин не имели единого тренда, а неделю завершили ростом.

С 20 по 27 мая, как свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы «А-95», мелкооптовая стоимость бензина марки А-95 выросла на 0,35 грн/л, до 49,51 грн/л, дизеля, напротив, уменьшилась на 0,26 грн/л до 43,49 грн/л.

В то же время, средняя розничная цена на А-95 выросла на 0,07 грн/л, до 56 грн/л, А-95+ — на 0,11 грн/л, до 59,65 грн/л, на дизельное топливо снизилась на 0 ,17 грн/л до 52,77 грн/л.