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27 мая 2024, 16:04 Читати українською

Гривна рекордно падает: НБУ снизил официальный курс на 19 копеек

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 28 мая, на уровне 40,3012 грн/$ по сравнению с 40,1153 грн/$ в понедельник. Это новый исторический минимум.

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 28 мая, на уровне 40,3012 грн/$ по сравнению с 40,1153 грн/$ в понедельник.
Фото:depositphotos

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Курс гривны к евро упал еще на 27 копеек — до 43,7590 грн/евро. Это тоже самый низкий уровень в истории.

Читайте: Доллар за 40 — уже факт: какой курс увидим в ближайшие дни

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+57
Prya
Prya
27 мая 2024, 16:16
#
Все это копейки, ни о чем. Даешь полтинник минимум!
+
+54
Riojas
Riojas
27 мая 2024, 16:33
#
Да нормально все. Просто можно было это сделать плавнее, когда отпустили курс. А так это неизбежно, к сожалению, это реалии
+
+101
Turbo Apricot
Turbo Apricot
27 мая 2024, 16:41
#
П’ять шість менеджерів потужно спрямовують економіку до перемоги
+
0
BatonUA
BatonUA
27 мая 2024, 18:44
#
Це дуже мало, проти сотень ракет, тисяч бомб і мільйонів снарядів
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 мая 2024, 16:50
#
40… Скоро+1…или нет
+
+28
Vlad UKR
Vlad UKR
27 мая 2024, 17:11
#
+5+10 скоро, все ж розікрали, армію пінгвінів готували ) За 5 років повний 0
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
27 мая 2024, 17:36
#
Привет украинцам от  *** со сцены майдана 2014!!! 11 год «покращення»!!!
+
0
BatonUA
BatonUA
27 мая 2024, 18:46
#
«Спасибі», жителям Донбасу за 2012
+
+28
Lolik1837
Lolik1837
27 мая 2024, 17:51
#
Смешного мало . Депозиты и ОВГЗ и нах теперь не нужны если гривна каждые 2 дня 1% теряет.

Падение гривны подразумевалось. Но почему ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ так резко? Экономические причины ? Так экономика как была в Ж. так и осталась.
Может быть мы не знаем чего-то важного на военном фронте, что произошло или должно произойти?

Да, кстати, нам будут продолжать вешать лапшу на уши про инфляцию на Украине в 3,5% за год.
+
0
Riojas
Riojas
27 мая 2024, 18:02
#
Насмехавшиеся с «кабанчиков» вкладчики в инвестиционно привлекательную гривну начали что-то подозревать))
+
0
Anatoll France
Anatoll France
27 мая 2024, 18:46
#
Зрозуміло, усю фінансову допомогу розваровано ефектівнимим менеджерами, балансу імпорту-експорту нема, усе економічно активне населення в окопах. Сподіваюсь ви «хоть поржали»!
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