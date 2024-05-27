Гривна рекордно падает: НБУ снизил официальный курс на 19 копеек

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Курс гривны к евро упал еще на 27 копеек — до 43,7590 грн/евро. Это тоже самый низкий уровень в истории.

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