Гривна рекордно падает: НБУ снизил официальный курс на 19 копеек

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 28 мая, на уровне 40,3012 грн/$ по сравнению с 40,1153 грн/$ в понедельник. Это новый исторический минимум.
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Курс гривны к евро упал еще на 27 копеек — до 43,7590 грн/евро. Это тоже самый низкий уровень в истории.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 11
Падение гривны подразумевалось. Но почему ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ так резко? Экономические причины ? Так экономика как была в Ж. так и осталась.
Может быть мы не знаем чего-то важного на военном фронте, что произошло или должно произойти?
Да, кстати, нам будут продолжать вешать лапшу на уши про инфляцию на Украине в 3,5% за год.