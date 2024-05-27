Курс Notcoin взлетел на 30% за сутки

27 мая 2024 г. курс токена Notcoin (NOT) вырос на 30%, по данным CoinGecko, пишет incrypted.

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Как изменился курс

На момент написания актив торгуется около $0,006499.

Показатель рыночной капитализации Notcoin также возрос. В сутки он увеличился с $515 млн до $675 млн.

Актив является третьим в категории токенов из экосистемы The Open Network. Выше NOT только USDT и Toncoin.

Напомним

Notcoin солистили на криптобиржах 16 мая 2024 года. Позже пользователи Binance начали жаловаться, что не получили свои активы, которые заранее отправили из приложения в Telegram по собственным адресам на платформе.